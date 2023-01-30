MAGAZİN
30 Ocak 2023 - 18:12

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan dantelli iç çamaşırlı pozlar! Beğeniler havada uçuştu..

Mahkum isimli dizide Sasha karakterini oynayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesaplarından cesur bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu dantelli iç çamaşırlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bu paylaşımlar Köseoğlu'nu sevenlerini kayıtsız bırakmadı, beğeniler ve yorumlar havada uçuştu.

MAGAZİN
30 Ocak 2023 - 18:12
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Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan dantelli iç çamaşırlı pozlar! Beğeniler havada uçuştu..


Kadın olarak her kadın ile yarış atına benzer rekabet içerisinde olmaktan şikayet eden ve sürekli güzellik algısına karşılık sitemklar sözler söyleyen Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesaplarından dantelli iç çamaşırı ile olan pozlarını paylaştı. Siyah dantelli sütyeniyle cesurca pozlar veren güzel oyuncu deyim yerindeyse sosyal medyayı yıktı geçti.

Hayal Köseoğlu

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARI BİNLERCE BEĞENİ ALDI



Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan nlülerin arasında yer alan Hayal Köseoğlu, 991 bin takipçisi olan Instagram hesabında dantelli siyah bir sütyeniyle olan pozlarını yayınladı.

Hayal Köseoğlu

Oyuncunun "Blur" notunda paylaştığı pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.

Hayal Köseoğlu

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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