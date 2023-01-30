Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan dantelli iç çamaşırlı pozlar! Beğeniler havada uçuştu..







İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARI BİNLERCE BEĞENİ ALDI







Kadın olarak her kadın ile yarış atına benzer rekabet içerisinde olmaktan şikayet eden ve sürekli güzellik algısına karşılık sitemklar sözler söyleyen Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesaplarından dantelli iç çamaşırı ile olan pozlarını paylaştı. Siyah dantelli sütyeniyle cesurca pozlar veren güzel oyuncu deyim yerindeyse sosyal medyayı yıktı geçti.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan nlülerin arasında yer alan Hayal Köseoğlu, 991 bin takipçisi olan Instagram hesabında dantelli siyah bir sütyeniyle olan pozlarını yayınladı.Oyuncunun "Blur" notunda paylaştığı pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.