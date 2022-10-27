Mahkum'un Psycho Killer'ı aşka geldi! İsmail Hacıoğlu sevgilisini paylaşmalara doyamadı







Mahkum’un Barış’ı aşka geldi!







Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Yeni pozlarını yayınladı

Mahkum dizisinde gösterdiği başarılı performans sayesinde son dönemin en ünlü aktörlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda oyuncu Aslıhan Gürbüz ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı.Çocukluğundan bu yana televizyon ekranlarında olan İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ile uzun soluklu ilişkisinin ardından 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında evliliği sona eren ünlü isim bu kez 2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile evlenmişti. Bu evliliğinden “ Yemin “ adında bir kızı olan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bu evliliğinde de bulamayarak 2020 yılında boşandı.Eşi ile boşanma sürecinde Çocuk dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişki çok uzun soluklu olmadı. Şimdilerde Mahkum dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile görüntülenmişti. İkiliden bu görüntüler için bir yalanlama gelmemiş aksine ilişkilerini duyurma kararı alarak sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını yayınlamışlardı.36 yaşındaki İsmail Hacıoğlu, kendisinden 3 yaş büyük sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme’de görüntülenmişti. İlişkilerini magazin basınından gizli ancak sosyal medyada dolu dizgin yaşamayı tercih eden sevgililer, birbirlerinin fotoğrafını paylaşmadan duramıyor.Sık sık birlikte verdikleri pozları yayınlayan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çifti, sevenleri tarafından da tam not alıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, paylaşımına “ Güzelliğim “ notunu eklemişti. Birbirlerine kalpli, güzel sözlü atıflarda bulunan çiftin keyfine diyecek yok.İlişkileri tıkırında giden çiftten yeni pozlar gelmeye başladı. Aslıhan Gürbüz ile denizde poz veren İsmail Hacıoğlu, mutlu karelerini “ Al sevgilim “ şarkısıyla paylaştı. Gürbüz ise sevgilisinin bu jestine kayıtsız kalmayarak kendi hesabında yayınladı ve üzerine “ Yol arkadaşım “ notunu düştü.Aşka gelen çiftten Gürbüz bu kez de sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile yaz aylarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Çiftin bu paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağarken ünlü arkadaşlarından da “ Maşallah “ temalı yorumlar geldi.