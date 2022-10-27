MAGAZİN
27 Ekim 2022 - 18:17

Mahkum'un Psycho Killer'ı aşka geldi! İsmail Hacıoğlu sevgilisini paylaşmalara doyamadı

Mahkum dizisinin sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu, sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile yeni pozlarını yayınladı. Ünlü çift beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
27 Ekim 2022 - 18:17
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mahkum'un Psycho Killer'ı aşka geldi! İsmail Hacıoğlu sevgilisini paylaşmalara doyamadı


Mahkum dizisinde gösterdiği başarılı performans sayesinde son dönemin en ünlü aktörlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda oyuncu Aslıhan Gürbüz ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

Mahkum’un Barış’ı aşka geldi!

Çocukluğundan bu yana televizyon ekranlarında olan İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ile uzun soluklu ilişkisinin ardından 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında evliliği sona eren ünlü isim bu kez 2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile evlenmişti. Bu evliliğinden “ Yemin “ adında bir kızı olan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bu evliliğinde de bulamayarak 2020 yılında boşandı.



Eşi ile boşanma sürecinde Çocuk dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişki çok uzun soluklu olmadı.

Şimdilerde Mahkum dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile görüntülenmişti. İkiliden bu görüntüler için bir yalanlama gelmemiş aksine ilişkilerini duyurma kararı alarak sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını yayınlamışlardı.

Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

36 yaşındaki İsmail Hacıoğlu, kendisinden 3 yaş büyük sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme’de görüntülenmişti. İlişkilerini magazin basınından gizli ancak sosyal medyada dolu dizgin yaşamayı tercih eden sevgililer, birbirlerinin fotoğrafını paylaşmadan duramıyor.

İsmail hacıoğlu

Sık sık birlikte verdikleri pozları yayınlayan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çifti, sevenleri tarafından da tam not alıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, paylaşımına “ Güzelliğim “ notunu eklemişti. Birbirlerine kalpli, güzel sözlü atıflarda bulunan çiftin keyfine diyecek yok.İsmail hacıoğlu

Yeni pozlarını yayınladı

İlişkileri tıkırında giden çiftten yeni pozlar gelmeye başladı. Aslıhan Gürbüz ile denizde poz veren İsmail Hacıoğlu, mutlu karelerini “ Al sevgilim “ şarkısıyla paylaştı. Gürbüz ise sevgilisinin bu jestine kayıtsız kalmayarak kendi hesabında yayınladı ve üzerine “ Yol arkadaşım “ notunu düştü.

İsmail hacıoğlu

Aşka gelen çiftten Gürbüz bu kez de sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile yaz aylarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Çiftin bu paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağarken ünlü arkadaşlarından da “ Maşallah “ temalı yorumlar geldi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan ilişki açıklaması
Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan ilişki açıklaması
Sarışın güzel Şeyma Korkmaz o dizinin yıldızıymış! Eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı
Sarışın güzel Şeyma Korkmaz o dizinin yıldızıymış! Eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'in kızı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı!
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'in kızı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı!
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Haberler
KPSS şartı olmadan 7000-8000 TL maaş! İŞKUR şehir hastanelerine alım yapacak
KPSS şartı olmadan 7000-8000 TL maaş! İŞKUR şehir hastanelerine...
Maaşlar 10 bin liraya yükseldi! Çalışanlar zam haberini davul zurnayla kutladı
Maaşlar 10 bin liraya yükseldi! Çalışanlar zam haberini davul zurnayla...
Bir Başkadır'ın yönetmeninden yeni film! Cici filmi Netflix'te yayında: Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Başkadır'ın yönetmeninden yeni film! Cici filmi Netflix'te yayında:...
Elinde doları olan hemen bunu yapsın! Altın fiyatlarında zirve öncesi son fırsatı açıkladılar
Elinde doları olan hemen bunu yapsın! Altın fiyatlarında zirve öncesi...
Telefon alımlarına kota! 1 Kasım'da başlıyor, ihlal edenin telefonuna el konulacak
Telefon alımlarına kota! 1 Kasım'da başlıyor, ihlal edenin telefonuna...
Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi...
Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan ilişki açıklaması
Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan...
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları
Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları...
28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir
28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara,...
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime...
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri...
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak
e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı...