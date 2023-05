Mahmut Özer duyurdu: Uzman öğretmenlik sistemi değişiyor! Öğretmenlere gece yarısı sürprizi geliyor

İŞTE UZMAN ÖĞRETMENLİK KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kılavuzunun resmi olarak yayımlandığını duyurdu. Bu önemli duyuru, öğretmenler arasında heyecan yaratmıştır. Daha önceki açıklamasında, 5 yılını dolduran öğretmenlerin uzman öğretmenlik sınavına girebileceğini belirten Mahmut Özer, bu fırsatın öğretmenlerin kariyerlerini ilerletmeleri için büyük bir adım olduğunu vurgulamıştı. Uzman öğretmenlik sınavı, deneyimli öğretmenlere daha fazla uzmanlaşma ve kendilerini geliştirme imkanı sunmaktadır.Yayımlanan kılavuzda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Öğretmenler, bu kılavuzdan gerekli bilgileri edinebilir ve süreci takip edebilirler.İşte kılavuzda belirtilen şartlardan bazıları: Uzman öğretmen unvanı için yazılı sınava başvuracak öğretmenlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: a) Başvuru tarihi itibarıyla en az on yıl öğretmenlik deneyimi, b) Halihazırda öğretmen olarak görev yapmak, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, ç) En az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak. Başöğretmen unvanı için yazılı sınava başvuracak uzman öğretmenlerin ise aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: a) Başvuru tarihi itibarıyla en az on yıl uzman öğretmenlik deneyimi, b) Halihazırda uzman öğretmen olarak görev yapmak, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, ç) En az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak. Bu şartlar, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına başvuracak adayların belirli kriterleri karşılamalarını gerektirmektedir. Adaylar, kılavuzda yer alan tüm şartları detaylı bir şekilde inceleyerek başvurularını yapabilirler. Unvanların elde edilmesi için gerekli olan mesleki gelişim programlarının tamamlanması da önemli bir adımdır. Uzman Öğretmenlik Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayın