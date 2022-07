Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı! 40kilo veren Gizem Tuncer verdiği pozlar ile büyüledi...

Yeni şarkınız 'Yine Yine' çıktı. Şarkının hikayesiyle başlayalım. Neyi yakaladı sizi?

Gizem Tuncer'in tanımayanlar için bilgi verelim. Gizem Tuncer Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızıdır. Babası gibi kendiside sanatcıdır. Şarkılarıyla hakkında söz ettiren Gizem Tuncer şimdi ise güzelliği ile büyülüyor. 9o kilo olan Gizem Tuncer 40 kilo verdi. Değişimi ise dudak uçuklatacak cinsten.Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile büyük beğeni topluyor. Cesur pozları ise dikkatlerden kaçmadı. Güzelliği ile oldukça dikkatleri üzerine toplayan Gizem Tuncer'in son paylaşımıda oldukça konuşuldu.Islak saç ve ıslak vücudu ile poz veren Gizem Tuncer büyüledi. Sosyal medya paylaşımları çok fazla beğeni ve yorum aldı. Gizem Tuncer ile yapılan röpartajda ise verdiği cevaplar çok konuşuldu. Röpartaj sırasında Gizem Tuncerin verdiği cevaplar haberimizde! Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Gizem Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleriyle magazin gündemine bomba etkisi yarattı.Birlikte çalıştığım aranjörümle özellikle üzerine gittiğimiz bir şarkıydı. Aslında sıfırdan yarattık. Beni o sıfırdan yaratma hali çok cezbetti. İlk defa bir şarkının ham halinden en ilerlemiş haline kadar bulundum. Sözleri Yase Başkan'a ait. Benim çok içime sindi, çok mutluyum. Geri dönüşlerden de memnunum.Yarın ölüp ölmeyeceğimiz bile belli değilken böyle iddialara girmiyorum ama gidişatımdan mutluyum. Özellikle 'Tabu'dan bu yana kat ettiğim mesafeden memnunum. Kısa sürede bu ivmeyi beklemiyordum ama daha ilerisini de isterim o ayrı. Yakın zamanda Türkiye'nin en iyi vokalleri arasında Melek Mosso, Zeynep Bastik gibi isimlerin sayılmasına Deniz Seki isyan etti… Müzik zevki çok farklı bir konu. O yüzden sivri cümleler kurmak istemiyorum. Ben de İrem Derici'yi çok beğeniyorum mesela. Sıralama yapmak istemem. Sezen Aksu'yu da burada adı geçen herkesi de beğeniyorum.Sadece sahnede kullanmıyorum. Bir gün Ömür Sabuncuoğlu'yla yemeğe gittik. Onun aklına gelen bir fikirdi. "Zaten Mahmut Tuncer diye bir adam var. Sen sadece Gizem ol" dedi. Bana da mantıklı geldi o an, öyle kaldı.Sadakatsizliği affedemem. O zaman hemen kopuyorum; onun dışında davul da dengi dengine. Kendime göre birini bulsam kopmazdım herhalde bugüne kadar, koptuysam demek ki zaten doğru insan karşıma çıkmamış diye düşünüyorum.Mutlaka vardır zor yanlarım ama ben erkek olsam kendimle sevgili olurdum çünkü biriyle sevgili olunca onu çok düşünürüm, çok değer veririm. Karşılıklı oturunca öyle saatlerce boş boş önündeki salataya bakan tiplerden değilim. Yer sofrasında da yemek yerim, şık bir restoranda yemekten de zevk alırım. Bir kadında olması gereken birçok özelliği edinmiş biri olduğumu düşünüyorum. Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin. (Gülüyor)Kadınlara yönelik güzellik baskısıyla ilgili ne söylersiniz? Siz de daha önce çok kilo alıp verdiniz. 'Mahalle baskısı' mıydı hissettiğiniz? Mahalle baskısını ister istemez hissediyorsun ama zamanla onu önemsememeyi öğreniyorsun. Lisede kilolu bir çocuktum, insanlar bana bunu hep hatırlatacak türlü şeyler yapardı. Sırf kilolu olduğun için hayatın bir sürü alanında çok inciniyorsun. Bir kere daha gittiğin mağazada inciniyorsun çünkü neredeyse hiçbir mağaza 42 beden üzerine çalışmıyor bile.Valla şu an 36'yım ama bir ara 46 bedeni gördüm ve o süreçte akran zorbalığına da hemcinslerimin zorbalığına da maruz kaldım. Ama şu an böyle bir şeye asla müsaade etmem. Ben nasıl mutluysam öyle yaşarım. Şu an çok garip bir güzellik anlayışı var zaten. Instagram'da herkesin dudakları fışkırıp beni öpecek gibi…Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii. Ne kadınların yanında ne adamlar geziyor. (Gülüyor) Benim de çok çirkin bir sevgilim vardı, herkes "Neyine aşık oldun?" diyordu.Artık erkekler de çok estetik yaptırıyor… Valla ben o fayans gibi dişleri olan, botokslu adamlardan hoşlanmıyorum açıkçası. İğrenç geliyor. Kurt adam gibi adam olur mu ya? Erkek o kadar estetik yaptırmasın bence. Ya da ne bileyim, yaptıran yaptırsın da ben bakmam yani şahsen öyle bir adama.Hayretle takip ediyorum. Ben bebek kanalı değilim. Sahneye çıkan kadınlar olarak, çocuklara örnek olmak durumunda değiliz. Gülşen de bir başkası da ne isterse onu giyer. Kime ne! Sahne şov yeri. Kimse, kimseye müdahale etmemeli bu konuda. Ben kendi özgürlüğüme hiçbir şekilde ket vurulmasına izin vermem şahsen.Her gün çok ilginç DM'ler alıyorum. Bir ayak fetişisti tuhaf şeyler yazmıştı. Ben ne kendi ayağımı severim ne de genel olarak ayak severim. (Gülüyor)Çok alıyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Bekarlıktan çok mutluyum. Kendimi anne olarak hayal edemiyorum. Bana çocuk bırakılıp gidilmez yani. Henüz kafam onu almıyor. Severim ama bakamam.Gözlerine bakarım. Bir de esmer olsun mümkünse.Suç olan şey ahlaksızlıktır benim için. Onun dışında ahlak aramam. Herkes kendinde arasın ahlakı.Bir delilik hali, gözüne perde inme hali. Doğru yerde inerse kalktığında şok olmuyorsun ama ne hikmetse çoğunlukla yanlış yerde iniyor o perdeÇok konu var ama bence bir insanın ailesine bakmak lazım önce. Kim büyütmüş onu? Nasıl bir ortamda büyümüş? Ben hep düşünürüm; bunun ailesiyle benim ailem birlikte keyifli bir yemek yiyebilir mi? Birlikte yürüyüşe çıkabilir mi? İlişkide bir yere kadar ama söz konusu evlilikse bence bunlar çok önemli olur. Ailelerin anlaşamadığı bir evliliğin yürüyeceğine inanmıyorum.Valla bence önemli. "Doğduğun ev kaderindir" diye bangır bangır yazdı adamlar. Var herhalde bir bildikleri. Sosyal ve kültürel seviye olarak birbirine denk değilsen çok zor bence.Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın. Çalışıyor ama sizin kadar ekonomik gücü yok diyelim… Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!