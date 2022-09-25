Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda gerçekleşti. İddialara göre, 34 CER 516 plakasına sahip motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Gişelere ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapattı. Motosikletin arkasında oturan yolcu, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarında da hem bir ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedildi.Doğan Can Cesur
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:15
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün arkasında yer alan bir kişi, Mahmutbey Gişeleri'nde ücret ödememek için eliyle motosikletin plakasını kapattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedildi.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:15
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