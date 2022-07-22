Mahsun Kırmızıgül, avukatının ihmali yüzünden icralık oldu!













Avukat Orhan Kasap, ücretini almadığı söyleyerek Mahsun Kırmızıgül'!e dava açtı

Kişilik haklarına saldırmasından dolayı Mesut Uçakan hakkında suç duyurusunda bulunan ve Uçakan'a manevi tazminat davası açan Mahsun Kırmızıgül'ün avukatı ünlü türkücünün başına iş açtı. Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün Boyut Film imzalı ‘Vezir Parmağı’ isimli filmi hakkında açıklama yapan yönetmen Mesut Uçakan, Kırmızıgül'ün kişilik haklarına saldırdığı öne sürüldü. Mahsun Kırmızıgül, Mesut Uçakan hakkında suç duyurusunda bulunurken, kendisine ayrıca manevi tazminat davası açmıştı.Açılan davaya ilişkin dosyanın değerlendirmeye alındığı mahkeme, Mahsun Kırmızıgül'ün avukatının davayı takip etmediğine karar verdi ve davayı düşürdü. Bu kapsamda Kırmızıgül, karşı tarafında avukatına avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetti.Yönetmen Mesut Uçakan’ın avukatı Orhan Kasap, açılan davanın sonucuna dayaarak alması gereken avukatlık ücretini Mahsun Kırmızıgül'den alamadığını öne sürerek ünlü türkücüyü icraya verdi. İstanbul İcra Dairesi’ne yapılan başvuru sonucunda Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlatıldı. İcra dairesine verdiği dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film’in kendisine ödenmesi gereken bin 663 lira 50 kuruş tutarındaki avukat vekalet ücretinin talep eden avukat Orhan Kasap, Kırmızıgül ve Boyut Film'e icra takibi başlattı. Mahsun Kırmızıgül ve Boyut Film, haklarında başlatılan icra emrine göre kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde toplam borç durumunu icra dairesi veya banka hesabına yatırmaması halinde haklarında zorla icra yapılacağı ve Mahsun Kırmızıgül için de hapis cezası kararı gelebileceği öğrenildi.