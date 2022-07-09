MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 15:40

Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk bedeli eski eşi Ece Binay'a servet kazandırmış!

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, 6 yıl evli kaldığı Ece Binay'dan yasak aşk yüzünden ayrılmıştı. Ünlü türkücü bu bedeli ağır ödedi ve yasak aşkı eski eşine servet kazandırdı.

MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 15:40
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Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk bedeli eski eşi Ece Binay’a servet kazandırmış!


Ece Binay ile evli olduğu dönemde genç bir kadınla videosu ortaya çıkan ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'e avukat olan olan Ece Binay'ın boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Genç bir kadınla çekilen samimi görüntüler sonrası 6 yıllık evliği tek celsede biten Kırmızıgül, eşine tazminat ve nafaka olarak servet değeri bedeller ödediği öğrenildi.

Ece Binay Mahsun Kırmızıgül



Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül 2016 yılından avukat Ece Binay ile dünya evine girmişti. Evliliklerinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra ünlü türkücünün başka bir kadında olan samimi görüntüleri ortaya çıkmış ve magazin gündem yasak aşk haberleriyle çalkalanmıştı. Ece Binay ile olan evliliğinden bir kızı olan Mahsun Kırmızıgül, aldatma söylentileri ardından eşinin boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Görülen mahkemede tek celsede eşinden ayrılan Mahsun Kırmızıgül, ayrılma tazminatı olarak ise çok fazla bedeli kabul etmek zorunda kalmıştı.

Ece Binay Mahsun Kırmızıgül

Ece Binay'ın benzin parasını bile Mahsun Kırmızıgül ödüyor

Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile olan boşanma davasında neredeyse bir servet ödediği ortaya çıktı. Kırmızıgül'ün Binay’a tam olarak 3 milyon dolar (şuan ki güncel kurla yaklaşık olarak 52 milyon lira) tazminat bedeli verdiği öğrenildi.

Ece Binay Mahsun Kırmızıgül

Aynı zamanda birlikte oturdukları villayı ve lüks cipi de eşine bırakan Mahsun Kırmızıgül, her ay eski eşi Ece Binay'a 80 bin lira da nafaka vermiş. Ece Binay, ayrıca aldığı lüks cipin benzini de 5 yıl boyunca Mahsun Kırmızıgül'e ödetmiş.

Ece Binay Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 6 yıl süren evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile birlikte 15 dakikada bitmiş, ünlü türkücü boşanma sonrası yaptığı açıklamasında 'Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık' demişti. İhanet iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Ece Binay ise "Mahsun Kırmızıgül'e boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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