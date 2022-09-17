GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 10:27

Makam aracı gelin arabası oldu, Hülya muradına erdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Hülya Er'in gelin olma isteğini kırmayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracını düğün arabası olarak hazırlatarak, Hülya'nın isteğini yerine getirdi. Temsili düğünde Başkan Uzundemir ile dans eden Hülya, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 10:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Makam aracı gelin arabası oldu, Hülya muradına erdi


En büyük isteği gelinlik giymek olan Ortaca Terzialiler Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Hülya Er'in isteği, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e iletildi. Başkan Uzundemir'in talimatı ile hazırlıklar başlarken, temsili düğün için tüm detaylar düşünüldü. Başkanın makam aracı süslenerek düğün arabası yapıldı. Kuaförde saçları ve makyajı yapılan, gelinlik giyen Hülya, düğün arabasına bindirilerek evine götürüldü, kuşak bağlama töreni yapıldı. Gelin alma töreninde evin önünde davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.



“Düğün salonuna makam aracı ile geldi”

Bahçelievler Düğün Salonu'na makam aracı ile gelen Hülya Er, salona başkan Alim Uzundemir ile girdi. Başkanla dans eden Hülya'ya kına da yakıldı. Pasta merasiminin ardından takı töreni yapılırken, beyaz gelinliği giyerek hayalini gerçekleştiren Hülya, mutluluğu doyasıya yaşadı. Gece sonu itibariyle düğün hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bir etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hülya kardeşimizin ailesi biz gelerek, kızının gelin olma isteğini söylediler. Biz de buna duyarsız kalmadık tüm ekibimle beraber, ona bir düğün merasimi hazırladık. Bütün belediye çalışanlarım, arkadaşlarımla beraber, düğün yerindeydik. Güzel bir gece geçirdik. Bu düğünde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara kişilere saygılarımı sunuyorum. Hülya kardeşimizin mutluluğuna tanık olmak bizi de mutlu etti" dedi.

Hülya'nın bu özel gününe, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, AK Parti Ortaca Kadın Kolları Başkanı Emel Atabey, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Personeli ve gelinin yakınları katıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Cenk Çelik kimdir, öldü mü? Sedat Peker videoları ile tanınan Cenk Çelik'e silahlı saldırı!
Cenk Çelik kimdir, öldü mü? Sedat Peker videoları ile tanınan Cenk Çelik'e silahlı saldırı!
Sonbaharda etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı
Sonbaharda etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı
Edirne’de beyaz altın çeltik hasadı başladı
Edirne’de beyaz altın çeltik hasadı başladı
Dünyaca ünlü e-ticaret markası Tuzla’da kurduğu yeni üssü için personel alımına başladı
Dünyaca ünlü e-ticaret markası Tuzla’da kurduğu yeni üssü için personel alımına başladı
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını