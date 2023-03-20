Makarnayı sakın böyle pişirmeyin! Lezzetli olsun derken kansere yakalanabilirsiniz! Aman dikkat

MAKARNA YİYELİM DERKEN KANSER OLMAYIN!













4 BASİT AMA ETKİLİ ADIM

Makarna pişirirken dikkat edilmeyen birkaç kural kanser olmanıza sebep olabilir. Kansere sebep olabileceği bir çok şeyi aslında dikkat etmediğimiz için sizlerde yapıyor olabilirsiniz. İşte detayları ile makarna pişirirken kanser olmamanın yolları… Amerikan Kimya Derneği yaptığı bir araştırmada çok çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre makarnanın pişirme şekli kanser olmanıza neden olabilir. Peki nasıl bundan korunulur? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hanımlar en çok nerede yanlış yapıyor. İşte püf noktaları ile makarna pişirme yöntemi….Dünyada en çok tüketilen yiyecekleri arasında olan makarna yerken kanser olmamak aslında elinizde. Makarnayı hazırlarken dikkat edilecek birkaç nokta sizi ve sağlığınızı koruyor. Bir pişirme yöntemi sizi beslemek yerine aslında zehirliyormuş. Uzmanların yaptıkları araştırmaya göre çok ilginç veriler ortaya çıktı. Peki sağlıklı makarna yemek mümkün mü? İşte detayları…. Amerikan Kimya Derneği makarna ile ilgili olarak ortaya attığı verilerle önce kafaları karıştırdı. Bir çok kişi makarna yaparken dikkat etmediği için kansere yakalanabiliyor. Makarnaya yanlış zamanda atılan tuz ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkarıyor. Bunun sebebi ise musluk suyunda bulunan bir takım kimyasalların tuzla bir araya geldiğinde kansere ve karaciğer hasarına yol açması. Ayrıca Columbia'daki Güney Karolina Üniversitesi'ndeki bir çok bilim adamı da bundan kaçınmanın basit yollarını sıraladı. Araştırmanın baş araştırmacısı ve ekibi musluk suyunda bulunan kimyasalları analiz etti. Ve araştırmalarını tamamladı. Son olarak da bilimsel bir formül hazırlanarak kimyasallar makarnadan uzaklaştırıldı.Peki araştırmacıların bulduğu formül neydi? İşte açıklamalarıyla detayları haberimizde. İlk olarak makarnanın suyu tencere kapağı kapatılmadan kaynamalı. Ayrıca makaranın pişirilen suyu dökülmelidir. Son olarak tuz atılması gereken zaman… makarna piştikten sonra tuzu atılmalıdır. Makarnayı tuzlu suda haşlamak isteyenler koşer tuzu ve Himalaya tuzu gibi iyotsuz tuzları tercih etmelidir. Bu belirtilen basit ama etkili adımlar takip edilerek kanser riskinden kendinizi uzaklaştırmış olabilirsiniz. bu kurallara dikkat eden kişilerin kansere ya da karaciğer hasarına karşın daha korunaklı olduğu gerekli araştırmalar ile de desteklenmiştir. Makarnanın lezzeti kadar sağlıklı olmasını da önemsiyor isenin. uzmanların görüşlerine ve buluşlarına değer vermek gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var.