YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:01

Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Denizli'de metrelerce geriden selektör yaparak süratle ilerleyen otomobil, makas attığı sırada bir başka araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Çarpan aracın şarampole uçtuğu, diğer aracın ise karşı şeride geçerek duvara çarptığı kaza anı anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:01
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Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi


Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine giden Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakasına sahip Honda marka otomobil, İğdir rampasında makas attığı sırada önünde seyreden Murat K. kontrolündeki 20 FS 566 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 plakasına sahip otomobil şarampole uçarken, diğer araç ise karşı yöne geçerek duvara tosladı. Kaza sonrası savaş alanına dönen bölgeye birden fazla ekip yollandı.



Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücüleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre yol tamamen trafiğe kapatılırken, kullanılmaz hale gelen araçlar vatandaşların da ekiplerinin desteğin ile çıkartıldı. Araçların çekici ile otoparka götürülmesi ile çift taraflı trafiğe kapatılan yol kısa süre sonra tekrar açıldı. Yaralı sürücülerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 35 plakasına sahip otomobilin metrelerce geriden selektör yaparak geldiği, makas attığı an diğer araca çarptığı ve her iki aracın savrulduğu, her yerin tozla kaplandığı görüldü.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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