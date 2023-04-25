Makineye 1 kaşık ekledikten sonra çamaşırlar pırıl pırıl olacak! Bilmeyenler yandı







ÇAMAŞIRLARI PIRIL PIRIL YAPACAK YÖNTEMLER







Çamaşır makinelerinin hem temizliği için hem de kıyafetlerin daha iyi yıkanabilmesi için birçok farklı yöntem bulunuyor ama bu yöntemler en etkilileri! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Beyaz kıyafetlerini pırıl pırıl yıkamak ve çamaşırlarını beyazlatmak isteyen insanlar karbonat kullanabilir. Çamaşırlarınızı makineye atmadan önce deterjanın üstüne bir tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Çıkmayan bir leke varsa bir miktar karbonat ve limon karıştırılarak çamaşırın üstüne sürülüp makineye atılabilir. Aynı zamanda bir gece önceden karbonatlı suyun içine çamaşırlar basılabilir. Bir diğer yöntem ise sirke.Sirke ile çamaşır beyazlatmak mümkün. Sıcak su ile hazırlanan sirkeli su içinde çamaşırlar 1-2 saat bekletilir. Ancak daha fazla bekletilmemesi gerekiyor çünkü çamaşırlar yıpranabiliyor. Bekleme işleminden sonra çamaşırlar makinede her zamanki programla yıkanabilir. Aynı zamanda makinenin deterjan bölümüne deterjan ile sirke karıştırarak koyulabilir ancak sirkenin kokusunun çamaşırlara sinmemesi için yumuşatıcının etkili olması gerekiyor. Son olarak çamaşırların beyazlatılması için çamaşır suyu öneriliyor. Ancak çamaşır suyu uzun süre kullanımında çamaşırlara zarar verdiği gibi sağlık konusunda da risk taşıyor. Çamaşır suyu kullanmak için sıvı olan yerine tablet tercih edilebilir. Aynı zamanda çamaşır suyu eklenen çamaşırlar için uzun süre yıkama öneriliyor çünkü çamaşır suyunun iyice arınması gerekiyor.