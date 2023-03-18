Makyaj malzemesi satın alan kadınlara kötü haber! Tek tek listelendi: Bunlardan birini kullanıyorsanız vay halinize!













SAHTE PARFÜMLER İMHA EDİLDİ

SAĞLIĞI HİÇE SAYDIKLARI İÇİN İFŞA EDİLEN O MARKALAR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı 2022 yılının son çeyreğine (Ekim-Kasım-Aralık) ait kozmetik piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin raporunu paylaştı.Halk sağlığını umursamayan kalpazanların sosyal medyadaki reklamları ile sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıklarını dehşete düşüren tablo ortaya çıktı.Denetim sonucunda tehlikeli ve aykırı teknik düzenlemeler imha edildi ve üreticiler cezalandırıldı.Yetkililerin yaptığı açıklamada, "2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu istikamette öncelikle piyasadaki bildirimsiz ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde edilen verilerle (162 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Mahkemeler, savcılıklar, emniyet ve jandarma kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte-kaçak-taklit olduğu belirlenen 52 bin 890 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün çerçevesine alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır."İncelenen 203 kozmetik üründen sadece 25 adedi teknik mevzuata uygun, 162 adedi mevzuata aykırı üretilmiş ve 16 adedi ise tamamen tehlikeli 545 bin 340 TL ceza kesildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından halka dağıtılan 16 tehlikeli ürünün markaları şu şekilde sıralanıyor: 1.Sanyel Şampuan Sedefli 5 kg 2.“Molina” markalı Minevital Şampuan 300 ml adlı ürünler 3.The Natural Ritualist Keratine Repair Rescue Kırık Uç Onarıcı Hair Care 75ml 4.LipmaX Lip Gloss No:101 5.LipmaX Lip Gloss No:102 6.LipmaX Lip Gloss No:103 7.LipmaX Lip Gloss No:104 8.LipmaX Lip Gloss No:105 9.LipmaX Pearly No:21 10.LipmaX Pearly No:22 11.LipmaX Pearly No:23 12.LipmaX Pearly No:24 13.LipmaX Pearly No:25 14.Fiora Saç Serumu 15.Venzen Collagen Protein Line Carving TonerKolajen Tonik 16.Venzen Moist Repair Essence LiquidNiasinamid Özlü Leke Kremi