MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:07

Makyajsız sahil paylaşımı yapan 44 yaşındaki Emine Ün, sosyal medyada gündeme yerleşti!

Ekranların en gözde isimlerinden biri olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile birlikte 'Canısı' adlı projedeki rolüyle hatırlanıyor. Artık ekranlarda sadece reklamları olan Emine Ün, sosyal medyada da oldukça aktif görünüyor. 44 yaşındaki eski model Emine Ün geçtiğimiz günlerde makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Emine Ün'un saf güzelliği hayranlarının övgüler yağdırmasına neden oldu.

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:07
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Makyajsız sahil paylaşımı yapan 44 yaşındaki Emine Ün, sosyal medyada gündeme yerleşti!


Emine Ün, ünlü türkücü İbrahim Erkal ile başrol oynadığı 'Canısı' filminin ardından model kimliğine oyunculuk kimliğini de eklemiş yıldızını giderek parlatmıştı. 

Emine Ün



Şimdilerde mankenlik mesleğini bırakan sadece reklam projelerinde yer alan Emine Ün'ün yıllara meydan okuduğu görüntüsü herkes tarafından çok seviliyor.

Emine Ün

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan 44 yaşındaki güzel gözlü oyuncu Emine Ün, sahilde verdiği pozlarla herkesi büyüledi. Eski model Emine Ün'ün duru güzelliği görenleri mest ederken hayranlarının övgülerini topladı.

Emine Ün

Kızı Duru'nun güzelliği annesini geçti

Emine Ün'ün özellikle kızı Duru ile verdiği pozlar büyük beğeni alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile olan evliliğinden olan kızı Duru Kınay'ı her fırsatta paylaşan Emine Ün, kızının kendisine olan muhteşem benzerliğiyle de konuşuluyor.

Emine Ün

17 yaşındaki Duru Kınay'ın güzellikte annesini geride bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına da yansıdı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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