Makyajsız sahil paylaşımı yapan 44 yaşındaki Emine Ün, sosyal medyada gündeme yerleşti!













Kızı Duru'nun güzelliği annesini geçti

Emine Ün, ünlü türkücü İbrahim Erkal ile başrol oynadığı 'Canısı' filminin ardından model kimliğine oyunculuk kimliğini de eklemiş yıldızını giderek parlatmıştı.Şimdilerde mankenlik mesleğini bırakan sadece reklam projelerinde yer alan Emine Ün'ün yıllara meydan okuduğu görüntüsü herkes tarafından çok seviliyor.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan 44 yaşındaki güzel gözlü oyuncu Emine Ün, sahilde verdiği pozlarla herkesi büyüledi. Eski model Emine Ün'ün duru güzelliği görenleri mest ederken hayranlarının övgülerini topladı.Emine Ün'ün özellikle kızı Duru ile verdiği pozlar büyük beğeni alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile olan evliliğinden olan kızı Duru Kınay'ı her fırsatta paylaşan Emine Ün, kızının kendisine olan muhteşem benzerliğiyle de konuşuluyor.17 yaşındaki Duru Kınay'ın güzellikte annesini geride bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına da yansıdı.