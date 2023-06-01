Mal varlığı açıklanan Erdoğan'ın 5 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan ve 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de tekrarlandı. Recep Tayyip Erdoğan, iç, dış ve gümrük oyları dahil geçerli olan oyların yüzde 52,18'ini temsil eden 27 milyon 834 bin oyla cumhurbaşkanı seçildi. Bir diğer aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 25 milyon 504 bin seçmenin oylarını aldığı ve yüzde 47,82'lik oy oranını aldığı belirtili.
YSK'nınhazırladığı karar metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da mal varlıkları yer aldı.