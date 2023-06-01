Mal varlığı açıklanan Erdoğan'ın 5 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAL VARLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan ve 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de tekrarlandı. Recep Tayyip Erdoğan, iç, dış ve gümrük oyları dahil geçerli olan oyların yüzde 52,18'ini temsil eden 27 milyon 834 bin oyla cumhurbaşkanı seçildi. Bir diğer aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 25 milyon 504 bin seçmenin oylarını aldığı ve yüzde 47,82'lik oy oranını aldığı belirtili.YSK'nınhazırladığı karar metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da mal varlıkları yer aldı.Böylece Erdoğan'ın Al Baraka Türk Bankası'nda ve Ziraat Katılım Bankası'nda kendi nezninde olan 4 ayrı hesabında toplam 1 milyon 883 bin TL'sinin olduğu belirtildi. Varlık tablosundasa Erdoğan'ın Mustafa Erdoğan'a toplamda 5 milyon 390 bin TL borcunun olduğu görünüyor. Üsküdar Kısıklı'da her biri 7 milyon 695 bin TL değerinde iki hissesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'daki 2 bin metrekare arsanın değeri ise 10 bin TL değerinde.