Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti













Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Korkunç kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı Mahallesindeki Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri istikameti tarafına giden Murat Yavuz’un yönetiminde olan hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücüsünün H.D. olduğu belirlenen TIR'la kafa kafaya çarpıştı.Kazanın hemen ardından çevrede bulunanlar durumu hemen 112 acil yardım hattına bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında araç içinde bulunan 5 kişinin kaza anında hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki çocuk ise ilk müdahalenin hemen ardından ambulansa alınarak Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Batın Kaan Yavuz'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.Kazanın ardında Malatya Valisi Hulusi Şahini, olay yerine geldi ve incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Murat Yavuz (59), Leyla Yavuz (58), Fatma Yavuz (34), Tarık Yavuz (36), Beril Su Yavuz (7) ve Batın Kaan Yavuz (14) olduğu aktarılırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra Yavuz ailesine ait cansız bedenlerin adli tıp morguna kaldırıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı.