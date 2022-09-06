Malatya'da bir otoparkta korkutan olay! Kan içinde bulundu, hastanede öldü

Korkunç olay, saat 20.15 sıralarında belediyenin otoparkında meydana geldi. Park halindeki bir aracın arkasında yerde kanlar içinde yatan birini gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Kimlik tespiti yapıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri, kimliğini belirledikleri şahsın 47 yaşındaki Cahit Varol olduğunu belirlediler. Yapılan incelemelerde ise Varol'un göğsünden bıçaklandığı tespit edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bilincini kaybeden şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayda şüpheli olarak değerlendirilen 17 yaşlarındaki Z.A.'nın da aldığı bıçak darbesinden sonra yaralandığı ve bölgedeki özel bir hastanede tedavi olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken Cahit Varol'un cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp laboratuvarına götürüldü.