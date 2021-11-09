Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işyeri sahibi gözaltına alındı

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina akşam saatlerine doğru bir anda çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye intikal ederek enkazda çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarında 13 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yan tarafta bulunan boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.Kendisi de enkaz altında kalan ve enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.