Malatya’da feci kaza: 6 ölü













Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı yakınlarında oldu. Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 34 FDK 660 plakasına sahip lojistik firmasına ait kamyonla karşıdan gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 44 ABU 441 plakasına sahip Fiat marka hafif ticari otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapatılırken, Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay mahaline gelerek olayla ilgili bilgi aldı.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.