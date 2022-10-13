GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 12:00

Malatya'da iPhone'un son modeli için aracını takasa verdi!

Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, 55 bin Tl değeri olan arabasını iPhone'un son modeli ile takas etti. Aracının garajda boş boş yattığını söyleyen genç, sonunda hayaline kavuştuğunu ifade etti.

GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 12:00
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Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!


Malatya'da ikamet eden Yasir Aksaç (25), otomobilini Iphone'un en son çıkardığı bir cep telefonuyla takas etti. Aracın arka camına 'Telefon ile araç takas olur' değiştirilebilir" yazan ve ilana istenilen marka ve rengi yazan Aksaç, istediği alışverişi gerçekleştirdi.

Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi



Yasir Aksaç, almak istediği telefonu alamayınca 55 bin TL değerindeki arabasını internette satışa çıkardı. Bir süredir reklamını yaptığı arabasını satamayan Aksaç, 2001 model arabasının camına ilan bantlayarak istediği telefon modelini ve uyumluluğunu yazdı. Aracın bulunduğu bölgede seyir halindeyken reklamı gören 21 yaşındaki Serkan Erkış (21) da Aksaç ile iletişime geçti.

'TELEFONU ALACAK MADDİ İMKANIN YOKTU'

Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi

Aracın sahibi Yasir Aksaç, aracının internet üzerinden reklamını yaptığını ancak alıcı bulamadığını belirterek, cep telefonuna ihtiyacı olduğu için bu yolu seçtiğini açıkladı.

"eni bir telefon almanın kendisi için bir hayal olduğunu belirten Yasin Aksaç, nakiti olmadığınıve aeacının da garajda boş boş yattığını belirterek bir takas anlaşmasını tamamladığını ve alıcı-satıcı olarak her iki tarafın çok şanslı olduğunu söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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