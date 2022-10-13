Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!













'TELEFONU ALACAK MADDİ İMKANIN YOKTU'





Malatya'da ikamet eden Yasir Aksaç (25), otomobilini Iphone'un en son çıkardığı bir cep telefonuyla takas etti. Aracın arka camına 'Telefon ile araç takas olur' değiştirilebilir" yazan ve ilana istenilen marka ve rengi yazan Aksaç, istediği alışverişi gerçekleştirdi.Yasir Aksaç, almak istediği telefonu alamayınca 55 bin TL değerindeki arabasını internette satışa çıkardı. Bir süredir reklamını yaptığı arabasını satamayan Aksaç, 2001 model arabasının camına ilan bantlayarak istediği telefon modelini ve uyumluluğunu yazdı. Aracın bulunduğu bölgede seyir halindeyken reklamı gören 21 yaşındaki Serkan Erkış (21) da Aksaç ile iletişime geçti.Aracın sahibi Yasir Aksaç, aracının internet üzerinden reklamını yaptığını ancak alıcı bulamadığını belirterek, cep telefonuna ihtiyacı olduğu için bu yolu seçtiğini açıkladı. "eni bir telefon almanın kendisi için bir hayal olduğunu belirten Yasin Aksaç, nakiti olmadığınıve aeacının da garajda boş boş yattığını belirterek bir takas anlaşmasını tamamladığını ve alıcı-satıcı olarak her iki tarafın çok şanslı olduğunu söyledi.