Malatya'da korku dolu anlar! Depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkıldı!













4 KİŞİ ÇIKARILDI

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ortalığı kasıp kavurduğu Malatya'da korku dolu anlar yaşandı. Merkeze bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Özbay apartmanı depremde ağır hasar almıştı. Bugün 6 katlı apartmanın bir anda çöktüğü bildirildi. Yapılan ihbarın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi.AFAD ve itfaiye ekiplerine polis ekipleri de destek verdi ve 6 katlı bina enkazı incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin sonrasında enkaz altından hiç kimsenin olmadığı tespit edilirken Polis enkazın etrafına şerit çekti ve güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada yıkılan binaların bir kısmı çevredeki binaların duvarlarına da zarar verdi.Ekiplerin müdahalesi, çöken binanın yanındaki dairenin kapısının sıkışması sonucu bina içindeki 4 kişinin tahliye edilmesiyle sonuçlandı. Endişeli olan bu kişiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Vali Hulusi Şahin de çevrede incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti. Depremde çöken binanın ağır hasarlı olduğunu anlatan Şahin, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MASKİ) bağlı bir ekip, çalışma sırasında binadan gelen gürültüyü hissederek oradan ayrıldı ve bina çöktü." diye konuştu. Vali Şahin, ekiplerce çöken bina yanındaki bir apartmandan çıkarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.