YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:28

Malatya'da Servis Ücretlerine Düzenleme

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile yeni eğitim ve öğretim yılında okul servis ücretlerinde düzenlemeye gittiklerini söyledi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:28
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Malatya'da Servis Ücretlerine Düzenleme



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, mazot fiyatlarındaki yüksek artışlardan, araç giderlerinde ve diğer gider artışlarından dolayı fiyat artışına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. İnce, “Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karara göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretlerinde yeni fiyat tarifesi, 0-5 kilometre arası fiyatımız 490 TL, özellikle özel okullarda hafta sonu da taşıma olduğundan dolayı 0-5 kilometre olan mesafelerde hafta içi taşımalar 490 TL, hafta sonu da tabi tutulan taşımalar 690 TL olarak fiyatımız belirlenmiştir. 05-10 km kadar olan mesafelerde ise 520 TL olan taşımalarımız hafta sonu taşıma dahil olduğu takdirde 720 TL olarak belirlenmiştir. 10-20 km arasındaki mesafelerde ise hafta içi taşımamız 540 TL, hafta sonu da dahil olduğu zaman ise 740 TL olarak fiyatımız karara bağlanmıştır. 20 km aşan mesafelerde ise her km başı 13 TL eklenerek fiyatımızı güncelleyerek öğrencilere hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




İnce, servis ücretleri ve korsan servisçilere karşı velilere uyarılarda bulunarak, “ Çocuklarımızı S plakasına sahip servisçi esnaflarımıza verelim. Korsan taşımacılara müsaade etmeyelim. Hizmeti kimden alıyorsanız, ücreti de ona ödemenizi rica ediyorum. Özellikle özel okullarda ücretin okul tarafından alındığı veya şirket tarafından alındığı alınan ücretin bir kısmı servisçi esnafına yansımadığından dolayı velilerden fazla para alındığı gibi okullarda bize ihbarlar geliyor. Servisçi esnafı olarak, araçlarımızın bakım, onarım, şoför ve hostes eğitimlerimizin hepsini yaparak yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklarımızı tamamladık ” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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