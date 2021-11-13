GÜNDEM
13 Kasım 2021 - 21:42
Güncelleme: 13 Kasım 2021 - 21:49

Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi

Malatya Doğanşehir arasında ki karayolunda seyir halinde olan bir tırın önünde ilerleyen traktöre çarpması sonucu traktör sürücüsü feci şekilde can verdi.

GÜNDEM
13 Kasım 2021 - 21:42
Güncelleme: 13 Kasım 2021 - 21:49
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Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Bir kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası Malatya Doğanşehir arasında ki karayolunda yaşandı. 


Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Malatya Doğanşehir arasında ki karayolunda seyir halinde olan yüklü bir tır sürücüsü dikkatsizliği sonucu, kendisiyle aynı yönde ilerleyen Cemal K. idaresindeki traktöre arkadan çarptı .


Metrelerce sürüklenen sürücü can verdi
Kazanın etkisiyle traktör yolda metrelerce sürüklenirken, sürücü Cemal K ise yola fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Cemal K.'nin olay yerinde can verdiğini tespit etti. 
 Cemal K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından

Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, tır sürücü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
# malatya# trafik kazası
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