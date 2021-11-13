Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi

Bir kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası Malatya Doğanşehir arasında ki karayolunda yaşandı.Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Malatya Doğanşehir arasında ki karayolunda seyir halinde olan yüklü bir tır sürücüsü dikkatsizliği sonucu, kendisiyle aynı yönde ilerleyen Cemal K. idaresindeki traktöre arkadan çarptı .Kazanın etkisiyle traktör yolda metrelerce sürüklenirken, sürücü Cemal K ise yola fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Cemal K.'nin olay yerinde can verdiğini tespit etti.Cemal K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardındanMalatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, tır sürücü ise gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.