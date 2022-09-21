YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:31

Malatya'daki bu mağaraya kimse giremiyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde toplum arasında ‘korku mağarası' adı verilen 1750 rakımlı 80 metre derinliğindeki mağara korkutuyor.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:31
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Malatya’daki bu mağaraya kimse giremiyor


Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 1750 metre yükseklikte yer alan ve bölge halkının içerisinde yaşayan çeşitli yırtıcı yabani hayvanlar nedeniyle ‘‘korku mağarası' adını verdikleri mağaraya kimse giremiyor. Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı öne sürülen ve yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolcuğunun ardından ulaşılabilen mağaranın dibini ise bugüne kadar gören olmadığı dile getiriliyor.



Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, mağaranın karstik özelliğinin bulunduğunu belirterek, ”Mağaraya 3 kilometre zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor. Bölge halkının korku mağarası adını vermiş olduğu mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor” dedi

“Bölge halkı korkudan ziyaret edemiyor”

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu kaydeden Kurt, “Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara” ifadelerine yer verdi.

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Haber Editörü
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