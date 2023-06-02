





fiyatlarını inceleyebilirsiniz. İşte en uygun Türkiye Maldivler uçak bileti fiyatları… Tatilin adı; deniz, kum, güneş diyorsanız sizin için vazgeçilmez rota Maldivler’dir. Bu üçlünün en mükemmel olduğu ülke Maldivler 1.200 adadan oluşur. Hint Okyanusu'ndaki bağımsız ada ülkesi olan Maldivler, büyüleyen bembeyaz kumsalları, içinizi ısıtan güneşi, berrak denizi ile meşhurdur. Dünyanın her yerinden huzur bulmak için gelen milyonlarca ziyaretçiye unutamayacağı anılar bırakır. Palmiye ağaçlarının altında, oknayus esintisinde, tropikal meyvelerin tadını çıkarmak için Bilet Dükkanı üzerinden en avantajlı Maldivler uçak bileti fiyatlarını inceleyebilirsiniz. İşte en uygun Türkiye Maldivler uçak bileti fiyatları…

Maldivler Uçak Bileti Fiyatları







Tatilin tadını çıkarmak, yılın yorgunluğunu atmak, romantik bir plan yapmak, hep hayalini kurduğunuz eşsiz doğaya kavuşmak, yeni yerler keşfederken farklı coğrafyalar deneyimlemek isteyenlerin adresi Maldivler, sıcak ve nemli tropikal iklimi ile ünlüdür. Özellikle balayı tatilinde çok sık tercih edilen Maldivler Türkiye’den de çok sayıda ziyaretçi ağırlar. Misafirlerinin gezi defterine büyüleyici anılar bırakan ada ülkesi nefes kesen doğası, beyaz kumlu plajları, bozulmamış turkuaz suları ve eşsiz su altı deniz yaşamı ile fark yaratır.

Türkiye Maldivler uçak bileti fiyatları kalkış şehrine ve seyahat tarihine göre farklılık gösterir. Türkiye’den çok sayıda ziyaretçi dillere destan olan mercan adalarını keşfetmek için plan yapıyor. Dillere destan turkuaz lagün ve nefes kesen manzaraları için sık sık en ucuz Maldivler uçak bileti araştırıyor.kalkış şehrine ve seyahat tarihine göre farklılık gösterir.

Maldivler Türkiye Uçak Yolculuğu Kaç Saat Sürmektedir?

İstanbul Maldivler uçak bileti olan yolcular Male Havalimanı’nı kullanır ve uçuş mesafesi toplam 6043 kilometredir. Böylece iki şehir arasındaki uçak yolculuğu 7 saat 30 dakika sürer.

Male Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım yaklaşık 10 dakika sürer. Velana Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Male Uluslararası Havalimanı feribot ve taksilerin yanında sürat teknesi ve deniz uçakları ile ulaşım sağlar.

Maldivler’in en çok kullanılan havalimanı özelliğine sahip Velana Uluslararası Havalimanı, tüm dünyada meşhur doğa güzelliklerini görmek isteyenlerin yoğun trafiğine ev sahipliği yapar. Male Havalimanı bünyesinde; tesis konsiyerjleri, özel tatil dinlenme salonları, sürat teknesi transferleri, çeşitli fast food restoranları, kafeler, duty free ve hediyelik eşya dükkanları bulunur.