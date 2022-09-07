Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığının duyurusu yapılması üzerine Bakan Nebati'nin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantı üzerine KGF destek paketinin yayınlandığını vurguladı. Kredi maliyetlerinin artış göstermesi üzerine krediye ulaşmanın zorlaştığı ortada. Bu nedenle artan şikayetler üzerine merkez bankası kredi maliyetlerini düşürmek adına harekete geçti. Merkez Bankasının aldığı karara göre kredilere ilişkin teminat kuralları değişti. İşte detaylar...
Kredi
07 Eylül 2022 - 16:09
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut kredileri üzerine yaptığı konuşma üzerine kredi paket hazırlığına başlandı. Kredilerde sorun yaşayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artış gösterirken Bakan Nebati, KOBİ'ler için hazine destekli kefalet paketi hazırlandığını açıkladı.
Kredi
07 Eylül 2022 - 16:09
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