Kredi
07 Eylül 2022 - 16:09

Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut kredileri üzerine yaptığı konuşma üzerine kredi paket hazırlığına başlandı. Kredilerde sorun yaşayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artış gösterirken Bakan Nebati, KOBİ'ler için hazine destekli kefalet paketi hazırlandığını açıkladı.

Kredi
07 Eylül 2022 - 16:09
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Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığının duyurusu yapılması üzerine Bakan Nebati'nin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantı üzerine KGF destek paketinin yayınlandığını vurguladı. Kredi maliyetlerinin artış göstermesi üzerine krediye ulaşmanın zorlaştığı ortada. Bu nedenle artan şikayetler üzerine merkez bankası kredi maliyetlerini düşürmek adına harekete geçti. Merkez Bankasının aldığı karara göre kredilere ilişkin teminat kuralları değişti. İşte detaylar...

Konut kredilerinde harekete geçildi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaat ettiği banka kredileri son dönemlerde olumsuz geri dönüş yapmalarının ardından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank'ın ev kredilerine limit koyduğu açıklandı. Bakanlıktan gelen karar üzerine kredilerin 300 bine kadar düşürüldüğü ve daha üstünün kredi verilmediği belirtilirken vatandaşlar bu para ev alınamayacağı için tepki göstermeye başladı.

Konut kredilerinde yeni paket

Bakan Nebati'den kredi açıklaması geldi

Türkiye Ekonomi Modeli bünyesinde bu zamana kadar uygulanan destek paketleri ve teminat eksiklikleri yer alan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük bir önem taşıdığını bildiren Nebati, Hazine Destekli Kefalet Paketi yani KOBİ'lerin adına yapılan anlaşma üzerine teknik çalışmaların yapıldığı ve paket koşullarının vatandaşa göre belirlendiği ifade edildi.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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