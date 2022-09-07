Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı

Konut kredilerinde harekete geçildi

Bakan Nebati'den kredi açıklaması geldi

Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığının duyurusu yapılması üzerine Bakan Nebati'nin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantı üzerine KGF destek paketinin yayınlandığını vurguladı. Kredi maliyetlerinin artış göstermesi üzerine krediye ulaşmanın zorlaştığı ortada. Bu nedenle artan şikayetler üzerine merkez bankası kredi maliyetlerini düşürmek adına harekete geçti. Merkez Bankasının aldığı karara göre kredilere ilişkin teminat kuralları değişti. İşte detaylar...Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaat ettiği banka kredileri son dönemlerde olumsuz geri dönüş yapmalarının ardından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank'ın ev kredilerine limit koyduğu açıklandı. Bakanlıktan gelen karar üzerine kredilerin 300 bine kadar düşürüldüğü ve daha üstünün kredi verilmediği belirtilirken vatandaşlar bu para ev alınamayacağı için tepki göstermeye başladı.Türkiye Ekonomi Modeli bünyesinde bu zamana kadar uygulanan destek paketleri ve teminat eksiklikleri yer alan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük bir önem taşıdığını bildiren Nebati, Hazine Destekli Kefalet Paketi yani KOBİ'lerin adına yapılan anlaşma üzerine teknik çalışmaların yapıldığı ve paket koşullarının vatandaşa göre belirlendiği ifade edildi.