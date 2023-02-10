Maliye Bakanlığı 10 ilde bunu yapanlara ceza yağdıracak!

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üçüncü gününde on ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başta yiyecek, içecek ve giyim işletmeleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından iş insanları, spor takımları ve yiyecek, içecek ve giyim işletmelerine destek amacıyla deprem bölgelerine yardım taşıyan tırlar gönderiliyor.
Vatandaşlar destek kaynaklarına ulaşabilmek, acil ve gerekli olanları paketleyip, sevk edebilmek için ürün alırken fırsatçılar standart fiyatın üstünde fahiş fiyatlar uygulayarak ürünü iki katına satmaya çalışıyor. Bu kez Maliye Bakanlığı buna izin verilmeyeceğini belirterek “Yaşatılan hiçbir suistimali cezasız kalmayacaktır.” dedi.
Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak incelemeler doğrultusunda bu kişilerin tespit edilmesine çalışılıyor. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: "Hepimizin paylaştığı ve çok güçlü bir şekilde hissettiği bu zor dönemi atlatmak için ne gerekiyorsa yapmak üzere yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." Ticaret Bakanlığı da duruma tepki göstererek; “Üzücü Hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında görülen fahiş artış için Bakanlığımız ülke genelinde denetimlerini başlattı. Elektronik ticaret pazar yerlerinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Gerekli tüm uyarılar yapıldı. Olağanüstü süreçte devletimiz ve milletimiz dayanışma içerisinde birbirine kenetlenmiş şekilde vatandaşımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik fırsatçılık faaliyetleri de Bakanlığımızın takibiyle sürdürülmektedir.” dedi.