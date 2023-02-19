Memur ilanı yayınlanmasıyla beraber vergi müfettiş yardımcısı olarak 350 kişilik alım yapılacağı haberi verildi. Yayımlanan memur ilanı çerçevesinde ise adayların başvurularının mart ayının sonuna kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrasında alımlara kısa süre ara verilirken başvurular ise devam ediyor. İşte, Hazine ve Maliye bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 18:00
Maliye Bakanlığı memur stoğu yapıyor! KPSS puanı olan hemen başvursun: Yılda bir kere gelen memur alımı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 memur alımı yapacağını duyururken şartlar ve başvuru detayları ise araştırılmaya başlandı. Deprem felaketi sonrasında memur alımı için süre uzatıldı. İşte bakanlık üzerinden alım yapılacak personellerde aranan şartlar haberimizde.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 18:00