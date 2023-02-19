KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 18:00

Maliye Bakanlığı memur stoğu yapıyor! KPSS puanı olan hemen başvursun: Yılda bir kere gelen memur alımı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 memur alımı yapacağını duyururken şartlar ve başvuru detayları ise araştırılmaya başlandı. Deprem felaketi sonrasında memur alımı için süre uzatıldı. İşte bakanlık üzerinden alım yapılacak personellerde aranan şartlar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 18:00
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Maliye Bakanlığı memur stoğu yapıyor! KPSS puanı olan hemen başvursun: Yılda bir kere gelen memur alımı!
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Memur ilanı yayınlanmasıyla beraber vergi müfettiş yardımcısı olarak 350 kişilik alım yapılacağı haberi verildi. Yayımlanan memur ilanı çerçevesinde ise adayların başvurularının mart ayının sonuna kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrasında alımlara kısa süre ara verilirken başvurular ise devam ediyor. İşte, Hazine ve Maliye bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Bakanlık tarafından yapılan açıklama göre 18-19 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yaşanan asrın felaketi üzerine erteleme kararı alındı. Önceden yapılan duyuruda 17 Şubat olarak belirlenen son başvuru süreci ise 31 Mart 2023 olarak güncellendi.



Hazine bakanlığı personel alımı

BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 48’inci maddesindeki şartlara uygunluk

2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS üzerinden P17, P18, P22, P27, P28, P47, P48 puan türlerinin en az birinden 80 ve üzeri puan almak

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Lisans mezunu olup ilgili bölümleri tamamlamış olmak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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