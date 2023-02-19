Maliye Bakanlığı memur stoğu yapıyor! KPSS puanı olan hemen başvursun: Yılda bir kere gelen memur alımı!







HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI







BAŞVURU ŞARTLARI

Memur ilanı yayınlanmasıyla beraber vergi müfettiş yardımcısı olarak 350 kişilik alım yapılacağı haberi verildi. Yayımlanan memur ilanı çerçevesinde ise adayların başvurularının mart ayının sonuna kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrasında alımlara kısa süre ara verilirken başvurular ise devam ediyor. İşte, Hazine ve Maliye bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.Bakanlık tarafından yapılan açıklama göre 18-19 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yaşanan asrın felaketi üzerine erteleme kararı alındı. Önceden yapılan duyuruda 17 Şubat olarak belirlenen son başvuru süreci ise 31 Mart 2023 olarak güncellendi.657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 48’inci maddesindeki şartlara uygunluk 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS üzerinden P17, P18, P22, P27, P28, P47, P48 puan türlerinin en az birinden 80 ve üzeri puan almak 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak Lisans mezunu olup ilgili bölümleri tamamlamış olmak.