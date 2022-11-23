EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 18:43

Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu yapıldı. 30 Kasım'a kadar yapılması gereken ödemelerin yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 18:43
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Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!


Önceki gece yaşanan Düzce depremi tüm Türkiye’yi korkuttu. Beklenen büyük Marmara Depremi’nin habercisi olarak görülen depremde 1 vatandaş hayatını kaybetti. 3 ilde de okullar tatil edilirken çok sayıda vatandaş yıkılma tehlikesi nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Düzce’deki deprem sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık, o ödemeleri bir ay süre ile erteledi.

Maliye Bakanlığı ödemeleri erteledi

Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 6 şiddetindeki deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bolu ve diğer çevre illerde hissedildi. Büyük paniğe yol açan deprem sonrasında bakanlıklardan peş peşe açıklamalar yapıldı.



Son olarak Düzce depremine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Buna göre Düzce’de faaliyet gösteren mükelleflerin kasın ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirim süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiği açıklandı.

Tüm Türkiye için emlak vergisi ve beyannamesinin 30 Kasım 2022 tarihine kadar yapılması gerekiyordu. Ancak yaşanan Düzce depremi nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Buna göre Düzce’de yaşayan vatandaşların Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname, bildirim ve ödenmesi gereken vergilerin ödemeleri 31 Aralık 2022 tarihine alındı. Vatandaşlar, deprem mağduriyetleri nedeniyle ödemelerini yıl sonuna kadar yapabilecekler.

Öte yandan Düzce’de meydana gelen deprem özellikle İstanbul ili için oldukça korkutucu oldu. Büyük Marmara Depremi beklentisi devam ederken gece yarısı uykularından uyandıran bir sarsıntı ile karşı karşıya kaldılar. Son açıklamalara göre depremde yüzlerce binada hasar meydana geldi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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