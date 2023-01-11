Maliyet artışları, üst düzey iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultranın fiyatını yüzde 25 zamlı getiriyor!













iPhone 15 HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Apple'ın iPhone 15 serisi hakkında yeni söylentiler dolaşırken yılın son çeyreğinde 15 Pro ve iPhone 15 Ultranın tanıtımlarının yapılması bekleniyor açıklanacak. iPhone 15 Pro ve 15 Ultra modellerinde yüzde 25'lik bir artış görüldüğü bildiriliyor. Maliyet artışlarının yanı sıra arz sorunları ve talep eğilimleri nedeniyle “artış” bekleniyor. Çin'de popüler bir mikroblog sitesi olan Weibo'da yayınlanan bilgilere göre iPhone 15 ve 15 Plus modelleri iPhone 14'ten daha ucuza satılıyor ancak Pro ve 15'in bu stratejisi olduğu ve ultra modelin fiyatının zamlı olarak satılacağı söylendi.Daha önce verilen bilgilerde sadece iPhone 14 Pro modelinde bulunan Dynamic Island ekran teması, standart ve aynı zamanda giriş seviyeleri iPhone 15'lerde de karşımıza çıkacak. Öte yandan Pro modelinin 48 megapiksel çözünürlüğünün tüm iPhone 15'lerde kullanılması gerekiyor.iPhone 15 serisinin USB-C şarj portuna geçeceği aktarılsa da ses açma ve kısma fonksiyon tuşları Pro ve Pro Max modellerinde kaldırılacak. Bu kapsamda Taptic Engine teknolojisi yerini alacak.iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te olması gereken teknoloji, artık Apple Watch'ta da aktifleştirilecek. . iPhone 7 serisi ile tanıtılan Taptic Engine teknolojisi yeniden merkezde. Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te fiziksel anahtar olmayacağını duyurdu. Elbette bu tahminler “deneyimli analistlerin” tahminleri olarak not ediliyor. Bu noktada kesin bir şey söylemek zor fakat iPhone 15 serisinin tanıtım tarihleri yaklaştıkça telefon serisinde yerini alacak özellikler de belli olmaya başlayacak.