YAŞAM
14 Eylül 2022 - 17:06

Malkara'da Huzur Uygulaması: 219 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 219 kişi yakalandı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 17:06
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Malkara’da Huzur Uygulaması: 219 kişi yakalandı

Uygulama şehir içi giriş ve çıkışlarında, şehir merkezinde ve okul önlerinde olmak suretiyle ilçenin birçok noktasından uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 6 ayda çeşitli suçlardan aranması bulunan 219 kişi yakalandı. Okul önlerinde yapılan denetimlerde ise şüpheli ve aranması olan 3 kişi yakalandı.
Okul servis sürücülerine ve araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise eksiği bulunan 7 sürücüye yaklaşık 15 bin TL. cezai işlem uygulandı. Şehir içi giriş ve çıkışlarında yapılan trafik uygulamasında şüpheli olarak görülen ve durdurulan araçlarda birden fazla kesici ve delisi alet elde edildi. Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen “Huzur ve Şok” uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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Haber Editörü
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