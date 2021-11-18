Maltepe'de düğün konvoyunda silah atan maganda yakalandı













Bir hafta önce gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Maltepe'de meydana gelen olayda düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya sahte çakar taktığı araç ile katılan Mehmet Çiltepe adlı bir kişi aracından çıkarak yanında bulunan kurusıkı silah ile havaya rastgele ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şüpheli şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak hava atmaya çalışınca polis ekipleri tarafından enselendi.Şüpheli kişi polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanırken yapılan adli işlemle birlikte şahsa trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası kesildi.Aracına sahte çakar taktıran şahsın düğün konvoyunda havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.