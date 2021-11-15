Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyuspor kendi evinde Kartalspor'u ağırladı. Karşılaşma sonrası ise 2 takım taraftarı arasında trübünlerde sözlü tartışma başladı.Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerinde taraftarlar bir anda bıçaklarını ve taşlarını çıkarak birbirlerine saldırmaya başladılar. Taraftarların E-5 karayoluna kadar taşan kavgaları nedeniyle yolda bir ara trafik dururken kavga anları cep telefonları kamerasına saniye saniye kaydedildi.Stat dışına taşan taşlı bıçaklı kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de hedef haline gelirken, yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören iki grup taraftarı hemen ara sokaklara kaçtılar.