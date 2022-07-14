GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 17:48

Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe'de çıkan yangın halkı korkuttu!

Son zamanlarda çıkan yangınlar insanları endişeye sürüklemeye devam ediyor. Bir yangın haberi de Maltepe'den geldi. Peki Maltepe'de çıkan yangın söndürüldü mü? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 17:48
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Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe'de çıkan yangın halkı korkuttu!


İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Maltepe Dragos bölgesinde çıkan yangınla ilgili oldu. Peki Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe Dragos yangınıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Maltepe Dragos yangını

Maltepe Dragos mahallesinde yangın çıkması çevre halkını oldukça endişeye soktu. Maltepe Dragos'ta yol kenarında olan otluk bölgede yangın çıkması üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangın müdahalesine başladı.



Maltepe Dragos Yangını 

Yangının ağaçlara da sıçradığı ve itfaiye ekiplerinin henüz yangını söndürme mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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