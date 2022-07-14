Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe'de çıkan yangın halkı korkuttu!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Maltepe Dragos bölgesinde çıkan yangınla ilgili oldu. Peki Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe Dragos yangınıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Maltepe Dragos yangınıMaltepe Dragos mahallesinde yangın çıkması çevre halkını oldukça endişeye soktu. Maltepe Dragos'ta yol kenarında olan otluk bölgede yangın çıkması üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangın müdahalesine başladı.
Yangının ağaçlara da sıçradığı ve itfaiye ekiplerinin henüz yangını söndürme mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.