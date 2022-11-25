Yemek Tarifleri
25 Kasım 2022 - 15:38

Malzemesi az kendi kocaman kurabiye! Bir tepsiyle ordu doyuran bu tarif!

Kurabiye yapmak isteyenlere az malzemeli ama kocaman kurabiye tarifi ile geldik. Az malzeme kullanılan bu tarifte porsiyonlar oldukça büyük olup herkes tarafından beğenilmektedir. Çayların yanına aranan lezzet olan bu kurabiye yiyenlerin beğenisini alırken tarif arayışları da başladı. Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
25 Kasım 2022 - 15:38
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Malzemesi az kendi kocaman kurabiye! Bir tepsiyle ordu doyuran bu tarif!


Az malzemeli tarif arayanlar için muhteşeme bir lezzet geldi. Az malzemeli olsa da karın doyuran bu kurabiyeyi yedikçe yiyesiniz geliyor. Mutfakta çok zamanınızı almayan az malzemeli kurabiye tarifi haberimizde.

AZ MALZEMELİ KURABİYE MALZEMELERİ

1,5 su bardağı yoğurt



1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağı

1 tatlı kaşığı karbonat (tepeleme olmasın silme)

4,5 su bardağı un

üzeri için;

yumurta sarısı

toz şeker

TARİFİ

Öncelikle kurabiye hamuru için bir kabın içerisine un dışındaki tüm malzemeler alınarak karıştırılır. Homojen kıvama geldiğinde ise un azar azar eklenerek kontrol edilir. Yumuşak olan bu hamur kıvamı spatula ile toparlanır ve dinlendirilmek üzere buzdolabına kaldırılır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve hamurlardan büyük parçalar alınarak yuvarlak şekliyle beraber tepsiye koyulur. Aralıklı olarak hamurların dizilmesinde fayda var çünkü kurabiyeler kabarıp yapışabilir. Üzerlerine yumurta arısı sürülüp toz şeker serpilir. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirme işlemi devam eder. İlk sıcaklığı çıkan kurabiyeler servise hazır. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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