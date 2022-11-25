Malzemesi az kendi kocaman kurabiye! Bir tepsiyle ordu doyuran bu tarif!







AZ MALZEMELİ KURABİYE MALZEMELERİ







TARİFİ

Az malzemeli tarif arayanlar için muhteşeme bir lezzet geldi. Az malzemeli olsa da karın doyuran bu kurabiyeyi yedikçe yiyesiniz geliyor. Mutfakta çok zamanınızı almayan az malzemeli kurabiye tarifi haberimizde.1,5 su bardağı yoğurt1,5 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvıyağı 1 tatlı kaşığı karbonat (tepeleme olmasın silme) 4,5 su bardağı un üzeri için; yumurta sarısı toz şekerÖncelikle kurabiye hamuru için bir kabın içerisine un dışındaki tüm malzemeler alınarak karıştırılır. Homojen kıvama geldiğinde ise un azar azar eklenerek kontrol edilir. Yumuşak olan bu hamur kıvamı spatula ile toparlanır ve dinlendirilmek üzere buzdolabına kaldırılır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve hamurlardan büyük parçalar alınarak yuvarlak şekliyle beraber tepsiye koyulur. Aralıklı olarak hamurların dizilmesinde fayda var çünkü kurabiyeler kabarıp yapışabilir. Üzerlerine yumurta arısı sürülüp toz şeker serpilir. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirme işlemi devam eder. İlk sıcaklığı çıkan kurabiyeler servise hazır. Afiyet olsun.