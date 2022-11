Mama ve bez yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Mama ve bez yardımı ne kadar? Mama ve bez yardımı başvurusu sorgulama 2022

MAMA VE BEZ YARDIMI NASIL ALINIR?











MAMA VE BEZ YARDIMI NEREDEN ALINABİLİR?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURULARI

BELEDİYE MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURUSU





MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA

2022 YILINDA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

MAMA VE BEZ YARDIMINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?



Dar gelirli ailelerin çocukları için yapılan mama ve bez yardımı gündemde yer alıyor. Pandemi döneminde işsiz kalan birçok aile geçim sıkıntısı çekerken çocuklu ailelere bez ve mama yardımı yapılmaktadır. Artan fiyatlar nedeniyle birçok kişi geçimini sağlamakta sıkıntı yaşıyor. Mama, bez, ıslak mendil derken bebeğin ihtiyaçlarının önüne geçmek de pek mümkün olmuyor. Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan mama ve bez yardımı oldukça dikkat çekiyor. Kurumlar tarafından yapılan yardımlar ise ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Mama ve bez yardımı dışında ihtiyaç sahibi aileleri farklı yardımlarda yapılmaktadır. Doğalgaz yardımı, yakacak yardımı gibi değişik yardımlar bulunuyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri kapsamında bebekler için mama ve bez yardımı yapılmaktadır. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için kurum ve kuruluşlar tarafından yardımlar yapılıyor. Mama ve bez yardımı almak isteyen aileler belediyelere başvuru yapabilir.Bunun yanı sıra bazı dernek ve vakıflar da ailelere mama ve bez yardımı sağlamaktadır. Toplum kuruluşları da sosyal yardım konusunda birçok proje içerisinde yer almaktadır. Bu paket ile birlikte bebeklerin ihtiyaç duyduğu her şey ailelere sunuluyor. Yenidoğan paketi içerisinde mama, bez, giysi, temizlik ürünleri, beşiği gibi pek çok ihtiyaç yer almaktadır. Bu paket ile dar gelirli ailelerin sıkıntı yaşamadan bebeklerini büyütmesi amaçlanıyor.Mama ve bez yardımı için aileler yaşadığı yerdeki belediyelere,kaymakamlıklara, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ve sosyal yardım derneklerine başvuru yapabilir. Yardımlar kurum ve kuruluşların bütçesi doğrultusunda yapılmaktadır.Bakanlık tarafından ailelere sunulan yardımlar kapsamında dar gelirli ailelere yönelik farklı yardımlar bulunmaktadır. Yapılan yardımlardan bir tanesi de mama ve bez yardımıdır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler ikamet ettikleri bölgedeki Kaymakamlığa giderek başvuru yapabilir. Kaymakamlıklara bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formunu dolduran aileler yardımlardan yararlanabilir. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Kurumu’da ailelere yardım sağlamaktadır. Mama ve bez yardımı için başvuru formunu dolduran aileler inceleme sonrasında nakdi yardımlardan yararlanabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara her yıl güncelleme yapılmaktadır. Ailelere aylık olarak ortalama 230 ile 250 arasında ödeme yapılıyor. Bu rakamlar yıllara göre değişiklik göstermektedir. Bakanlık tarafından yapılan bu yardım Ziraat Bankası hesabına yatırılır. Hesabı bulunmayan kişiler ise paralarını PTT şubelerinden alabilirler.Belediyeler ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken belli aşamalardan geçmektedir. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda devlet tarafından yapılan yardımlarda ailelere derin bir nefes aldırıyor. Durumu olmayan vatandaşlara belediyeler tarafından yapılan yardımlar ise oldukça dikkat çekiyor. Vatandaşlar bulunduğu il ya da ilçedeki belediyeye giderek mama ve bez yardımı talebinde bulunabilir. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru formunu doldurarak inceleme sürecini beklemelidir. Belediyeler bebekler için farklı projelerde hayata geçiriyor. Hoş geldin bebek ya da anne – bebek destek paketi, yeni doğan yardım paketi gibi farklı yardımlarda bulunmaktadır. Mama ve bez yardımı dışında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik farklı çalışmalarda yapılmaktadır. Her belediye kendi bütçesi doğrultusunda farklı yardımlar yapabilir. Bazı sosyal yardımlara başvurular ise e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linki üzerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yardımlar içerisinde yer alan bez ve mama yardımı seçeneği ile bebeklerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Sadece bu yardımdan değil belediye tarafından sunulan diğer yardımlardan da yararlanabilirsiniz.Mama ve bez yardımında bulunan kişileri inceleme aşaması tamamlandıktan sonra yardım yapılmaktadır. Sonuçlar yaklaşık bir ay içerisinde açıklanır. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapan kişiler vakıflara giderek ya da ALO 183 hattı aracılığıyla sonuçlarını öğrenebilir. Belediye üzerinden mama ve bez yardımı başvurusu yapan vatandaşlar ALO 153 hattı ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuru durumunu öğrenebilir. e-Devlet üzerinden mama ve bez yardım talebinizi; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkinden sorgulayabilirsiniz.En çok araştırılan konulardan bir tanesi de mama ve bez yardımının ne kadar olduğudur. Ailelere ödenen ücretler her yıl değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda 2022 yılı için yapılan ödemeler aylık 239 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvurusu kabul edilen ailelere 2 yıl boyunca ödeme yapılmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan yardım kapsamında ödemeler direkt bez ve mama yardımı olarak yapılıyor. Bu kapsamda belediyeler mama ve bez yardımı için bütçe ayarlaması yapmaktadır. Ailelerin başvuruları değerlendirildikten sonra yardımlar götürmektedir. Bazı belediyeler ise yardımları para yardımı olarak yapmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası hesapları ya da PTT Şubesi aracılığı ile yapılmaktadır.Mama ve bez yardımı talebinde bulunan ailelerin durumları incelendikten sonra yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda kişilerin bilgileri de doğru ve eksiksiz şekilde doldurması gerekir. Talebi onaylanan aileler ise mama ve bez yardımı alabilir. Yardım kapsamında başvurular için ailelerden bazı belgeler istenmektedir. Mama ve bez yardımı için ailelerden istenen belgeler şu şekildedir: T.C. kimlik kartı ve fotokopisi, İkametgah belgesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Bebeğin nüfus cüzdanı, Muhtarlıktan alınan muhtaçlık yani fakirlik belgesi, Kişi işsiz ise SGK dan alınması gereken belge, Gelir belgesi