Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 23:24

Mamak belediye başkanı Murat Köse kimdir, hangi partili?

Son günlerde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kim olduğu ve hangi partiye bağlı olarak görev yaptığı araştırılıyor. İşte, Mamak Belediye Başkanı Murat köse hakkında bilgiler..

Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 23:24
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Mamak belediye başkanı Murat Köse kimdir, hangi partili?
Çarpıcı yorumlarıyla son günlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yerini alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla da konuşulmaya başlandı. Murat Köse'nin hangi, partiden belediye başkanı olduğu araştırılırken aynı zamanda biyografisi de sorgulanıyor.

Mamak belediye başkanı Murat Köse kimdir

Mamak belediye başkanı Murat Köse kimdir, hangi partili?

1968 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya gelen Murat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini şuan ikamet ettiği Abidinpaşa'da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı olan Murat Köse, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nin Fizik Mühendisliği bölümünde yaptı. Yüksek lisans eğitimi almak için Selçuk Üniversitesi'ne giden Köse burada Siyaset Bilimi alanı kapsamında 'Başkanlık Sistemi' çalışması ile birlikte gerçekleştirdi.

Doktora eğitimi için yeniden Ankara'ya gelen ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölümüne giren Murat Köse, burada 'Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm' alanında eğitimini devam ettiriyor.

Mamak belediye başkanı Murat Köse kimdir

AK Parti teşkilatına girdikten sonra Mamak İlçe teşkilat çalışmaları yapan Murat Köse, bir süre Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2003 yılından 2009 yılına kadar AK Parti, Ankara İl Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği 1. ve 2. Olağan Kongrelerinde yönetim kurulu üyesi seçilen Köse, 2014 yılında AK Parti'nin Ankara İl Başkan Yardımcılığına getirilmiş ve bu görevde bir süre kalmıştır.

2015 genel seçimlerine AK Parti'den Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olarak giren Murat Köse, bu güne kadar çok sayıda ülkede onlarca şehri ziyaret ederek belediyelerin temsil ettikleri şehirlere olan katkılarını, özel projelerini ve belediyeler tarafından yürütülen çalışmaların yerinde incelemiştir.

Çok iyi derecede İngilizce konuşan Murat Köse evli ve iki çocuk babasıdır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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