Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı













Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Faıkıoğlu'nun kullandığı 27 AF 171 plakasına sahip araç ile aynı istikamette hareket halindeki Hüseyin Çetiner'in kullandığı 07 LHF 068 plakasına sahip otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde çarpıştı. Kazada 27 AF 171 plakasına sahip araçta yolcu olarak bulunan Filiz Fakıoğlu, Filiz Talas ve Emilay İnal yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Otomobil sürücülerinden Hüseyin Çetiner “Köprülü kavşak girişine geldiğimde bir araç sağımdan gelip beni sıkıştırınca direksiyonu kırdığım sırada arkadan gelip benim aracıma çarptı. Arkadaşın suçu yok” dedi.