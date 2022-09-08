GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:21

Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:21
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Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!


Yaşanan kaza, saat 00.00 sularında D-400 karayolundaki transit geçiş köprüsünde yaşandı. Turistleri Antalya Havalimanı’ndan ilçedeki bir otele götüren Hüseyin Şahin isimli vatandaşın kullandığı 07AJM 418 plakalı minibüsün seyir halinde lastiği patladı. Sürücü minibüsü yol kenarına park ettikten sonra tur şirketindeki görevliye haber verdiği esnada Abdullah Özcan idaresindeki 07 LGR 73 plakalı kamyonla sürücüsü tarafından yolda önlem alınmayan minibüse arkadan çarptı.

Manavgat Trafik Kazası



Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan Çekya uyruklu Bartosz Kowalczyk ve Kamila Kowalczyk ile 2 aylık bebekleri Igor Kowalczyk ve Markus Kowalczyk (6) yaralandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaşanan kazadan kaynaklı olarak D-400 karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolunda ulaşım yeniden sağlandı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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