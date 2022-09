Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde evleri yanan vatandaşların evleri teslim edilmeye devam etmekte. TOKİ tarafından yanan evlere yerleşen vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu. Manavgat yangınında evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Azime Ünal “Yangının ardından birileri ortaya çıkıp, 'bu evler yapılmaz inanmayın' diye konuşurken, evlerimiz kısa sürede yapıldı ve an itibariyle bizler evimizde oturuyoruz. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve milletimizden Allah bin kere razı olsun. Ben TOKİ'nin yeni evleri de benim evimde olduğu gibi kısa sürede yapıp teslim edeceğine inanıyorum. TOKİ'ye güvensinler” dedi.Manavgat'taki büyük yangında evlerinin, mallarının her şeylerinin yandığını belirten Ümmünaz Sevim ise, “Devletimizden Allah razı olsun. ‘Eviniz yapılmaz' diye araya girenler oldu. Ben onlara değil devletime inandım. Yapılacak dedim ve yapıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Tek üzüntüm evimin eşyası en önemlisi de çocuklarımın çeyizinin yanması oldu. Hepsi geldi ancak onların yerini tutması olası değil. Allah binlerce kere razı olsun. Araya çok girenler oldu, ‘yapılmaz, olmaz, sizi kandırıyorlar' diye. Ama ben bunların hiçbirisine inanmadım ve haklı çıktım. Şu an TOKİ Türkiye genelinde ihtiyaç sahipleri için ev yapacak. Çocuklarım bu evler için başvurmak istiyor. Yine birileri olmaz diye ortaya çıktı. Ben olacağını düşünüyorum. Çocuklarıma gidip başvurmalarını söyledim. Allah bizlere elini uzatan başta devletimiz olmak suretiyle herkesten binlerce kere razı olsun” ifadelerine yer verdi.