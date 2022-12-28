Manchester City, Dünya Kupası arasının ardından Leeds United deplasmanında. Pep Guardiola ve öğrencilerinin mutlak hedefi 3 puan













Premier Lig kaldığı yerden tekrar başladı. Lider Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Spurs ve son olarak dün Manchester'ın kırmızısı Manchester United sahaya çıktı. Gözler bu akşam Manchester'ın mavi yakasına Manchester City'ye çevrildi. Son beş sezonda dört kere şampiyon oldular. Kırılmadık rekor, toplanmadık puan, atılmadık gol bırakmadılar. Her şeyi yaptılar. Ve Dünya Kupası arasının ardından Manchester City, bugün Premier Lig'deki ilk maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Jürgen Klopp ve öğrencilerini Lig Kupası'nın dışına iten City, Arsenal ile olan puan farkını korumak istiyor. Manchester City için bu sezon işler daha da zor. 'Mini City' olarak addedilen Arsenal'ın ve maç eksiğiyle Newcastle United'ın gerisindeler. Şampiyonlar Ligi'nde de yollarına devam ediyorar. Bu sezon acaba City canavarının son senesi mi diye insan düşünmeden edemiyor.Kasım ayında City, Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzaladı. Hocanın aklında aslında tek bir kupa var: Şampiyonlar Ligi. 2011 yılından beri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Pep Guardiola özdeşleşemedi. Harcanan yüksek paralar, dominant oyun ancak bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupası; hocanın meziyetlerini ve 'Winner' kimliğini sorgulatıyor. Şampiyonlar Ligi maçı için önünde en az bir ay var ama Premier Lig'deki rekabet iyice kızıştı. Önce puan kaybetmeden Arsenal'ın hata yapmasını beklemek, ardından 15 Şubat'ta Emirates'te Arsenal'a gerçek patronu göstermek fena bir yol haritası değil. Fakat boynuz-kulak ilişkisini herkes bilir. Bu sezona bakarsak da boynuz, kulağı geçmekle kalmadı, tur bindirdi diyebiliriz.