SPOR
29 Aralık 2022 - 21:41

Manchester City Leeds engelini geçti; hem taraftarına yeni yıl hediyesi verdi hem de Arsenal'la olan takip mesafesini korudu

Dünya Kupası arasının ardından Manchester City, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı ve deplasmanda Leeds United'ı Rodri ve Haaland'ın iki golüyle 3-0 devirdi. Geçtiğimiz hafta Jürgen Klopp ve öğrencilerini Lig Kupası'nın dışına iten City, Arsenal ile olan puan farkını korudu.

SPOR
29 Aralık 2022 - 21:41
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Manchester City Leeds engelini geçti; hem taraftarına yeni yıl hediyesi verdi hem de Arsenal'la olan takip mesafesini korudu


Premier Lig kaldığı yerden tekrar başladı. Lider Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Spurs ve son olarak dün Manchester'ın kırmızısı Manchester United sahaya çıktı. Dünya Kupası arasının ardından Manchester City, Premier Lig'deki ilk maçını oynadı ve deplasmanda Leeds United'ı Rodri ve Haaland'ın iki golüyle 3-0 devirdi. Geçtiğimiz hafta Jürgen Klopp ve öğrencilerini Lig Kupası'nın dışına iten City, Arsenal ile olan puan farkını korudu.

City, son beş sezonda dört kere şampiyon oldu. Kırılmadık rekor, toplanmadık puan, atılmadık gol bırakmadı. Her şeyi yaptılar. Bu sezon ise işler Manchester City için daha da zor. 'Mini City' olarak addedilen Arsenal'ın gerisindeler. Şampiyonlar Ligi'nde de yollarına devam ediyorlar ama artık bu sene acaba City canavarının son senesi mi diye insan düşünmeden edemiyor.Pep Guardiola



Kasım ayında City, Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzaladı. Hocanın aklında aslında tek bir kupa var: Şampiyonlar Ligi. 2011 yılından beri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Pep Guardiola özdeşleşemedi. Harcanan yüksek paralar, dominant oyun ancak bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupası; hocanın meziyetlerini ve 'Winner' kimliğini sorgulatıyor.

Şampiyonlar Ligi maçı için önünde en az bir ay var ama Premier Lig'deki rekabet iyice kızıştı. Önce puan kaybetmeden Arsenal'ın hata yapmasını beklemek, ardından 15 Şubat'ta Emirates'te Arsenal'a gerçek patronu göstermek fena bir yol haritası değil. Fakat boynuz-kulak ilişkisini herkes bilir. Bu sezona bakarsak da boynuz, kulağı geçmekle kalmadı, tur bindirdi diyebiliriz. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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