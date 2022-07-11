Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı!













"Manchester City tranferim meydan okumadır"

Manchester City'nin 51 milyon sterlin karşılında satın aldığı 21 yaşındaki Norveçli yıldız transferi Erling Haaland, düzenlene imza töreninde açıklamalarda bulundu. İngiliz ekibine karşı oyun oynamanın ne kadar zor olduğundan bahseden Haaland, yeni sisteme alışması için biraz daha gelişmesi gerektiğini söyledi. Alman ekibinde oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkan ve o zaman Manchester City'ye karşı oynayan 21 yaşındaki genç yıldız, rakip olarak gördüğü takıma geçmesinin mutluluğunu dile getirirken dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak seçilen Norveçli yıldır, yeni takımında kendisini çok iyi bir şekilde ispatlayacağını ifade etti.Manchester City'ye olan transferinin aslında kendisi için büyük bir meydan okuma olduğunu belirten Erling Haaland, yeni ülke, yeni lig ve yeni teknik direktörün onun için çok önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City takımına karşı forma giydiğini ve yeni takımına karşı o dönemlerde oynamanın televizyonda göründüğünden çok daha farklı olduğunu dile getiren Haaland, İlkay Gündoğan ile de bir itirafta bulundu.Sahada 25 dakika boyunca neredeyse topa dokunamağından bahseden Haaland, İlkay Gündoğan'a tiki-taka oynamayı bırak demek üzere olduğunu anlattı. Manchester City'nin farklı bir seviyede futbol oynadıklarını belirten Norveçli yıldız, kendisinin de bu oyunun bir parçası olmak için buraya gelmek istediğini aktardı. Borussia Dortmund takımda oynadığı dönemde 89 resmi maça çıkan ve çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 86 kez havalandıran Haaland, yenide tekrarlanması oldukça zor gol ortalaması ortaya çıkarmıştı.