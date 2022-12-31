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31 Aralık 2022 - 22:32

Manchester City yine yara aldı, Arsenal için büyük fırsat. City öne geçtiği Everton maçında üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 bitti

Manchester City, 2022 senesine buruk bir şekilde veda etti. City, öne geçtiği maçta avantajı koruyamadı ve büyük yara aldı. Böylelikle Manchester ekibi, son üç Premier Lig maçında beş puan kaybetti.

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31 Aralık 2022 - 22:32
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Manchester City yine yara aldı, Arsenal için büyük fırsat. City öne geçtiği Everton maçında üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 bitti


Manchester City, 2022 senesine buruk bir şekilde veda etti. City, öne geçtiği maçta avantajı koruyamadı ve büyük yara aldı. Böylelikle Manchester ekibi, son üç Premier Lig maçında beş puan kaybetti.

Haaland'ın golüne Gray ile cevap veren Merseyside ekibi Everton 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 16. sırada. Everton şu anda düşme potasının hemen üstünde ancak yeri çok sağlam değil. Ki Ada Futbolu'nda puan cetveli zemini çok kaygandır.



2000 doğumlu Haaland ise puan kaybına rağmen yine adından söz ettirdi ve rakip fileleri havalandırdı.

City, son beş sezonda dört kere şampiyon oldu. Kırılmadık rekor, toplanmadık puan, atılmadık gol bırakmadı. Her şeyi yaptılar. Bu sezon ise işler Manchester City için daha da zor. 'Mini City' olarak addedilen Arsenal'ın gerisindeler. Şampiyonlar Ligi'nde de yollarına devam ediyorlar ama artık bu sene acaba City canavarının son senesi mi diye insan düşünmeden edemiyor.

Kasım ayında City, Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzaladı. Hocanın aklında aslında tek bir kupa var: Şampiyonlar Ligi. 2011 yılından beri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Pep Guardiola özdeşleşemedi. Harcanan yüksek paralar, dominant oyun ancak bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupası; usta hocanın meziyetlerini ve 'Winner' kimliğini sorgulatıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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