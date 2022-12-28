Manchester United, 3 puanı 3 golle aldı. Şampiyonlar Ligi takibini sürdürdü













Formalarını değiştiler

2022 Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte İngiltere Premier Lig geri döndü. Manchester United, Old Trafford'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılarak Şampiyonlar Ligi potasına girme iddiasını devam ettirdi. Karşılamaya ev sahibi ekip Manchester United hızlı başladı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Tyrell Malacia'nın sert şutu, kaleci Wayne Hennessey'in müdahalesinin ardından direkten döndü. Baskılı oyununu devam ettiren ev sahibi, 19. dakikada güzel bir organizasyonla golü buldu. Christian Eriksen'in yerden kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında topla buluşan Marcus Rashford, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra fark 2'ye yükseldi. Sol kanatta topla buluşan Rashford, topu ileri taşıdı ve yerden bir pasla ceza sahası yayına doğru gönderdi. Anthony Martial tek vuruşla topu kaleye gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu. 40. dakikada Nottingham Forest, Willy Boly ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarı da ilk yarıdan farksızdı. Konuk takım kalecisi Hennessey, üst üste yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. 87. dakikada 3. golü bulan Kırmızı Şeytanlar fişi çekti. Casemiro, kazandığı topu Fred'e aktardı. Fred de düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maç 3-0'lık Manchester United galibiyetiyle sona erdi.Maçın ardından iki eski takım arkadaşı Marcus Rashford ve Jesse Lingard, formalarını değiştiler.