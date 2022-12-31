Manchester United'ın imdadına Marcus Rashford yetişti, taraftarlara yeni yıl hediyesini verdi













İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton Wanderers ve Manchester United karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Darren England düdük çaldı. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Bu sonucun ardında konuk takım 2022 yılını galibiyetle kapatmış oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın maçtaki tek golünü 76. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Sol kanattan gelişen atakta çaprazdan içeri taşıdığı topta Bruno Fernandes'le duvar pası yapıp kale alanına sokulan Rashford, karşı karşıya pozisyonda kendisine şut imkanı yarattı ve sağ ayağıyla yerden bir vuruş yapıp kalecinin altından topu ağlara yolladı.Kırmızı Şeytanlar, puanını 32'ye yükselterek ilk 4'e girdi. United, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 24 gol atıp kalelerinde 20 gol gördüler. Maçın ardından Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer dönemindeki planları hakkında açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'nun gönderilmesiyle bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyan Manchester United'da Portekizli futbolcunun yerinin kiminle doldurulacağı merak konusu. 52 yaşındaki çalıştırıcı "Kadromuz için doğru oyuncuyu arıyoruz. Bu oyuncu, hem kulübün sportif kriterlerine hem de finansal kriterlerine uymalı." şeklinde konuştu.