Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımın transfer dönemindeki planları hakkında açıklamalarda bulundu













Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer dönemindeki planları hakkında açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'nun gönderilmesiyle bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyan Manchester United'da Portekizli futbolcunun yerinin kiminle doldurulacağı merak konusu. 52 yaşındaki çalıştırıcı "Kadromuz için doğru oyuncuyu arıyoruz. Bu oyuncu, hem kulübün sportif kriterlerine hem de finansal kriterlerine uymalı." şeklinde konuştu.Aaron Wan-Bissaka'nın takımdan ayrılma ihtimali sorusuna "Wan-Bissaka? Dünya Kupası arası ona iyi geldi. Aranın ardından iki maça çıktı ve gayet iyi oynuyor. Buna ihtiyacımız vardı." dedi. Manchester United, İngiltere Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 23 gol atıp kalesinde 20 gol gördü. 29 puan toplayan Manchester'ın kırmızı ekibi, puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor. 4. basamakta bulunan Tottenham ile aralarındaki puan farkı ise yalnızca 1. United'ın Tottenham'dan 1 maç eksiği bulunuyor. Son maçta Old Trafford'da Nottingham Forest karşısına çıkan United, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 29'a çıkaran United'da Marcus Rashord, attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle mücadelenin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. United'ın diğer gollerini Anthony Martial ve Fred kaydetti.