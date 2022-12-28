Manchester United ve Cristiano Ronaldo ayrılığının yankıları hâlâ sürüyor. Efsaneler, futbolcular; Ronaldo'yu unutamadı













2021 yazında iki aşığın yolları yeniden kesişti. "Yeniden deneyelim mi?" sorusuna "Neden olmasın..." cevabıyla karşılık verilmişti. Ancak olmadı. Beklenenden çok daha erken veda geldi. Üstelik toksik iki sevgili birbirinden ayrılıyormuş gibiydi sanki her şey. Programa çıkıp verilen demeçler, kulübün yaptığı paylaşımlar. Sanki bu birliktelik hiç yaşanmasaydı dedirtti insanlara. Cristiano Ronaldo, 2022 yılında sportif başarısından çok; saha dışındaki hareketleri, kaprisleri ve artık eski Ronaldo olmamanın verdiği sorunlarla gündeme geldi. Büyükbir hayran kitlesi vardı. Onlar hâlâ Ronaldo'yu çok seviyordu ancak Ronaldo'nun seveni kadar sevmeyeni de vardı. Aklı karışanlar ve sevmeyenleri için daha da antipati topladı.Eski takım arkadaşları ise ondan desteğini hiç esirgemedi. Uzun yıllar Portekizli yıldızla beraber oynayan Fransız sol bek Patrice Evra, Ronaldo'nun ayrılığı hakkında "Onun bu kulüpte başardığı şeyleri unutmamak lazım. Ronaldo, Manchester United formasını terletmiş tarihteki en büyük oyunculardan biriydi. Manchester'daki hikâyesinin buruk bir şekilde bitmesi çok üzücü" sözlerini sarf etti. Manchester United'ın bu sezon başında Brentford'dan transfer ettiği Danimarkalı orta saha futbolcusu Eriksen ise "Ronaldo'nun artık takımın bir parçası olmadığı için üzgünüz. Onun mirası ve ismi her kulüpte çok özeldir. Kariyerimde onunla yeşil sahayı paylaşma şansını yakalamak çok güzeldi" dedi.