TEKNOLOJİ
23 Aralık 2021 - 23:57

Mancium Token, Eserleri NFT Olarak Satışa Çıkaracak

Mancium Token Oyun dünyasındaki kazanımlarını, blok zinciri teknolojisiyle bir araya getirecek Manc, oyunlar içerisinde tasarlanan item ve koleksiyonları NFT pazarında satışa çıkaracak.

TEKNOLOJİ
23 Aralık 2021 - 23:57
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Mancium Token, Eserleri NFT Olarak Satışa Çıkaracak
Mancium Token, Eserleri NFT Olarak Satışa Çıkaracak



Oyun dünyasındaki kazanımlarını, blok zinciri teknolojisiyle bir araya getirecek Manc, oyunlar içerisinde tasarlanan item ve koleksiyonları NFT pazarında satışa çıkaracak. Manc Tokenın bu fırsatı oyuncuların ilgisini çekerken aynı zamanda oyuncular elde ettiği tokenlarla birlikte şirketin paydaşı haline de gelecek
Manc Token NFT Pazarında Konumlanacak



Manc Token, oyun içerisinde bulunan iem ve aksesuarları tasarlanabilir dizaynlarda kullanıma sunacak ve ortaya konulan eserleri NFT olarak pazarda satışa çıkaracak. Bu şekilde NFT oyun tasarımcılarının kendi kolesksiyonlarını geliştirmesine de imkan verecek. Firma, bünyesinde yarattığı koleksiyonlardan ise oyunculara NFT ödüller dağıtmayı planlıyor. Böylelikle yatırımcılar için farklı bir gelir sistemi de meydana getirmek istiyor.
Mancium Token, ortaya koyduğu tüm oyunları gelecek dönemlerde Metaverse dünyasına da uyumlu hale getirneyi amaçlıyor. Metaverse ve NFT ikilisinin haberlerde giderek güçlendiği ve yeni fırsatların ortaya çıktığı düşünülürse, Manc Token hem Metaverse hem de NFT pazarlarında  kullanıcılara güzel bir alternatif oluşturabilir.
Öte taraftan blockchain teknolojisi kişilerin bankalar veya finansal kuruluşlar merkezi kontrolü olmadan parasal işlem yapmasını mümkün hale getirmektedir. Mancium, oyun ekosisteminde blockchainden yararlanarak, kripto takas yapabilme olanağı sağlar.  Bu özelliğin NFT pazarında da entegre edilebilmesi beraberinde büyük avantajlar doğurabilir.
NFT incelemesi
Non-Fungible Token anlamına gelen NFT, kullanıcıların bir içeriğin birden fazla kopyasını oluşturmasını engelleyen blok zinciri tabanlı bir teknolojidir. Blok zincirinin bu özelliği, dijital içeriğin yalnızca tek bir kopyasının olmasını sağlar. Blok zinciri, sahibinin içerik parçasını bir şifreleme algoritması kullanarak dijital olarak imzalamasını olanaklı kılar ve dijital olarak imzalanmış kopyayı halka açık bir blok zincirinde saklar.

 
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