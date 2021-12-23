Mancium Token, Eserleri NFT Olarak Satışa Çıkaracak







Oyun dünyasındaki kazanımlarını, blok zinciri teknolojisiyle bir araya getirecek Manc, oyunlar içerisinde tasarlanan item ve koleksiyonları NFT pazarında satışa çıkaracak. Manc Tokenın bu fırsatı oyuncuların ilgisini çekerken aynı zamanda oyuncular elde ettiği tokenlarla birlikte şirketin paydaşı haline de gelecek

Manc Token NFT Pazarında Konumlanacak







Manc Token, oyun içerisinde bulunan iem ve aksesuarları tasarlanabilir dizaynlarda kullanıma sunacak ve ortaya konulan eserleri NFT olarak pazarda satışa çıkaracak. Bu şekilde NFT oyun tasarımcılarının kendi kolesksiyonlarını geliştirmesine de imkan verecek. Firma, bünyesinde yarattığı koleksiyonlardan ise oyunculara NFT ödüller dağıtmayı planlıyor. Böylelikle yatırımcılar için farklı bir gelir sistemi de meydana getirmek istiyor.

giderek güçlendiği ve yeni fırsatların ortaya çıktığı düşünülürse, Manc Token hem Metaverse hem de NFT pazarlarında kullanıcılara güzel bir alternatif oluşturabilir. Mancium Token, ortaya koyduğu tüm oyunları gelecek dönemlerde Metaverse dünyasına da uyumlu hale getirneyi amaçlıyor. Metaverse ve NFT ikilisinin haberler degiderek güçlendiği ve yeni fırsatların ortaya çıktığı düşünülürse, Manc Token hem Metaverse hem de NFT pazarlarında kullanıcılara güzel bir alternatif oluşturabilir.

Öte taraftan blockchain teknolojisi kişilerin bankalar veya finansal kuruluşlar merkezi kontrolü olmadan parasal işlem yapmasını mümkün hale getirmektedir. Mancium, oyun ekosisteminde blockchainden yararlanarak, kripto takas yapabilme olanağı sağlar. Bu özelliğin NFT pazarında da entegre edilebilmesi beraberinde büyük avantajlar doğurabilir.

NFT incelemesi