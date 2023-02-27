MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 10:52

Mandıra Filozof'u Müfit Can Saçıntı'dan acı haber! Ailesi duyurdu

Ünlü sanatçının acı günü hayranlarını da üzdü. Yönetmen ve oyuncu olan Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti.

MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 10:52
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Mandıra Filozof'u Müfit Can Saçıntı'dan acı haber! Ailesi duyurdu
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Müfit Can Saçıntı'nın ailesinin açıklamalarına göre Güzide Saçıntı uzun zamandır hastanede tedavi altındaydı. Güzide Saçıntı Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altındayken hayatını kaybetti.

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ÜNLÜ SANATÇININ ACI GÜNÜ



Ünlü sanatçı Müfit Can Saçıntı'nın acı günü sevenlerini üzdü. Mandıra Filozofu filmi ile gönüllere taht kuran Saçıntı kötü haberi duyurdu. Annesini kaybeden Saçıntı, cenazesin hakkında da bilgi verildi. Güzide Saçıntı'nın cenazesi Kartal Cemevi'nde düzenlenecek olan tören sonrasında, ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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