SPOR
16 Kasım 2022 - 01:13

Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak

Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupasında mücadele edecek Senegal'in şüphesiz en önemli hücum silahı Sadio Mane. Alman şampiyonu Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu 30 yaşındaki Mane'nin yaşadığı 'sağ fibula kemiği' sakatlandığı sebebiye dünya kupasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi programı yaşadığı belirtiledi.

SPOR
16 Kasım 2022 - 01:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak


Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupasında mücadele edecek Senegal'in şüphesiz en önemli hücum silahı Sadio Mane. Alman şampiyonu Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu 30 yaşındaki Mane'nin yaşadığı 'sağ fibula kemiği' sakatlandığı sebebiye dünya kupasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi programı yaşadığı belirtiledi.

Ülkenin futbol federasyonundan bir yetkili, Sadio Mane'nin bacağındaki sakatlık nedeniyle Senegal'in Dünya Kupası'ndaki "ilk maçlarını" kaçıracağını söyledi.



mane ilk maçları kaçıracak

İlk maç Hollandayla

Batı Afrikalılar A Grubu mücadelesine Pazartesi günü Hollanda karşısındaki müsabakayla turnuvaya başlayacak ve ardından sırasıyla ev sahibi Katar (25 Kasım) ve Ekvador (29 Kasım) ile karşılaşacak. Senegal futbol federasyonu (FSF) yönetim kurulu üyesi Abdoulaye Sow AP'ye yaptığı açıklamada "İlk maçları Sadio olmadan oynamaya ve Sadio olmadan kazanmak  zorundayız. Kimse bu denli önemli bir yıldızın katkısından mahrum kalmak istemezdi ama başımıza gelen maalesef bu." ifadelerinde bulundu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı
Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti
Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Son Haberler
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru...
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2....
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham...
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin...
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF soruları ve cevapları
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl...