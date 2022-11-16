Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupasında mücadele edecek Senegal'in şüphesiz en önemli hücum silahı Sadio Mane. Alman şampiyonu Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu 30 yaşındaki Mane'nin yaşadığı 'sağ fibula kemiği' sakatlandığı sebebiye dünya kupasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi programı yaşadığı belirtiledi. Ülkenin futbol federasyonundan bir yetkili, Sadio Mane'nin bacağındaki sakatlık nedeniyle Senegal'in Dünya Kupası'ndaki "ilk maçlarını" kaçıracağını söyledi.
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16 Kasım 2022 - 01:13
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupasında mücadele edecek Senegal'in şüphesiz en önemli hücum silahı Sadio Mane. Alman şampiyonu Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu 30 yaşındaki Mane'nin yaşadığı 'sağ fibula kemiği' sakatlandığı sebebiye dünya kupasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi programı yaşadığı belirtiledi.
SPOR
16 Kasım 2022 - 01:13
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