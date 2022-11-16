Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak













İlk maç Hollandayla

Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupasında mücadele edecek Senegal'in şüphesiz en önemli hücum silahı Sadio Mane. Alman şampiyonu Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu 30 yaşındaki Mane'nin yaşadığı 'sağ fibula kemiği' sakatlandığı sebebiye dünya kupasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi programı yaşadığı belirtiledi. Ülkenin futbol federasyonundan bir yetkili, Sadio Mane'nin bacağındaki sakatlık nedeniyle Senegal'in Dünya Kupası'ndaki "ilk maçlarını" kaçıracağını söyledi.Batı Afrikalılar A Grubu mücadelesine Pazartesi günü Hollanda karşısındaki müsabakayla turnuvaya başlayacak ve ardından sırasıyla ev sahibi Katar (25 Kasım) ve Ekvador (29 Kasım) ile karşılaşacak. Senegal futbol federasyonu (FSF) yönetim kurulu üyesi Abdoulaye Sow AP'ye yaptığı açıklamada "İlk maçları Sadio olmadan oynamaya ve Sadio olmadan kazanmak zorundayız. Kimse bu denli önemli bir yıldızın katkısından mahrum kalmak istemezdi ama başımıza gelen maalesef bu." ifadelerinde bulundu.